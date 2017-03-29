На прошлой неделе в рижских кинотеатрах прошла премьера долгожданной картины Станислава Токалова "То, что никто не видит". Назвать проект типичным не получилось бы и при желании — как из-за его сценария, так и из-за актерского состава. Популярная российская актриса Катерина Шпица, перевоплотившаяся на экране в загадочную медсестру Эльзу, рассказала порталу DELFI, почему хотела получить эту роль, на что никогда не пошла бы ради карьеры, а также о том, как это — уживаться с "мужской сущностью".
Трудно поверить, что Катерина Шпица при всей ее почти юношеской красоте воспитывает пятилетнего сына и имеет за плечами более двенадцати лет кинокарьеры, съемки в проектах Александра Гордона, Тимура Бекмамбетова, Николая Лебедева, Влада Фурмана и других. Но уже после нескольких минут общения с актрисой я в очередной раз убеждаюсь, сколь обманчива может быть внешность. И становится понятно, почему Катерина так не любит, когда ей пытаются навязать образ "хрупкой девочки".
Чем вас заинтересовал латвийский проект? При этом не вписывающийся в привычные рамки, балансирующий между арт-хаусом и мэйнстримом.
У нас с моим агентом очень широкие взгляды на киномир, поэтому мы беремся за то, что прежде всего интересно. При этом потенциальный коммерческий успех картины — последнее, о чем мы думаем. Для меня самое главное — качественный сценарий, и мне не столь важно, является ли режиссер дебютантом или профессионалом. Хороший сценарий сложно испортить, и в силу моего характера, на съемочной площадке я сделаю со своей стороны все, чтобы этого не произошло.
Я с огромным удовольствием погрузилась в мир внутренней рефлексии, который открыл мне сценарий. Я люблю глубину, одиночество и спокойствие вокруг, поэтому мне не было сложно понять свою героиню.
Когда я пришла на пробы, мне все очень понравилось, и я сказала: "Надо как-то эту роль заполучить".
Как сильно отличаются ощущения, которые вы испытывали во время съемок от того, что вы затем увидели на экране?
Ощущения всегда отличаются. Один фильм — это тот, что в сценарии, другой — тот, что рождается на съемочной площадке, третий — тот, что лежит на монтажном столе, и четвертый — результат на экране. Есть еще пятый, шестой, седьмой, девятый и сотый — в зависимости от восприятия каждого конкретного зрителя.
Итог нашей работы меня приятно удивил. Считаю, что финальный монтаж — лучшее из того, что можно было сделать с тем, что было снято.
А часто ли вам приходится пересматривать фильмы? И как вы относитесь к просмотру картин, в которых сами снимались? Многие актеры говорят, что не могут смотреть на себя в кино.
Буквально недавно пересматривала картину "Она" Пола Верховена. Очень люблю российский фильм "Хороший Мальчик" — его я видела, наверное, раз уже шесть. Еще не так давно посмотрела на фестивале ирландского кино фильм "Синг стрит" — определенно буду пересматривать его со своими друзьями — фэнами Depeche Mode и Duran Duran. Это совершенно фантастическое кино, после просмотра которого я еще долго пребывала в состоянии душевного подъема.
А насчет актеров, которые говорят, что не любят смотреть на себя на экране — мне кажется, здесь дело в гордыне. Неприятие себя на экране — ее обратная сторона. Думаю, в большинстве случаев это кокетство перед самим собой, чтобы создать вокруг себя флер скромности.
Актер, на мой взгляд, не должен быть скромным. Актер должен любить свое дело. Да, Станиславский говорил: "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве". Но при этом, если ты не любишь себя в том, что ты делаешь… Если ты не думаешь, что ты в этом хорош — какого рожна ты этим занимаешься? Какой тогда в этом смысл?
А есть ли такие вещи, на которые бы вы никогда не пошли ради карьеры?
Если говорить о глобальных вещах — я бы, конечно, не бросила семью, если бы мне предложили роль, сказав уехать сниматься на какой-нибудь остров, и чтобы на это время я отказалась от общения с близкими людьми.
Я бы никогда не стала работать с режиссером, который требует от актера отказаться от собственной личности. Какая же из меня актриса, если я не смогу поставить героиню в предлагаемые обстоятельства силой воображения и при помощи каких-то своих внутренних механизмов?
Как вам удается поддерживать баланс между плотным съемочным графиком и воспитанием сына?
Сложно. Я пока до конца не могу предвидеть, как отразится на личности моего ребенка мой образ жизни и моя профессия. Не могу сказать, что на 100% довольна собой в этом плане, но основная часть моих претензий направлена именно на мои личностные качества.
Я человек самодостаточный, но не абсолютно. Полная самодостаточность равна изолированности, и она лишает человека множества полезных взаимодействий. Такой самодостаточности я бы для себя не хотела.
Основная трудность заключается даже не в том, что у нас с сыном мало времени на общение, а в качестве этого общения. У Германа достаточно большой люфт для свободы волеизъявления — у него практически всегда есть выбор. Но я могу быть с ним довольно жесткой. Моя жизнь сейчас такова, что я в одном лице совмещаю несколько ролей.
У Германа есть папа — он принимает участие в его воспитании, очень часто приходит к нам, они с сыном прекрасно общаются, и мы с ним тоже дружны. Но все равно, если ты расстаешься мужчиной, то сама волей-неволей становишься главой семьи. Я ежедневно принимаю важные решения, и тут без моей мужской сущности не обойтись.
Мужчина во мне довольно силен, и я люблю его. Мне, конечно, предлагают поработать над этой своей частью, но я до сих пор не готова от нее отказаться. Я готова работать над тем, чтобы скрасить последствия своего порой жесткого поведения, но расстаться с этой сущностью я пока не могу.
Вы однажды сказали: "О бывших режиссерах и бывших мужчинах либо хорошо, либо ничего". Поэтому, затрагивая тему отношений, поговорим о потенциале. Каким должен быть мужчина, чтобы вас заинтересовать?
Для меня мужчина — это прежде всего дело его жизни. Я готова быть на втором месте, и даже хочу быть на втором месте после его работы. Ведь дело жизни для мужчины — первостепенная важность. При этом, разумеется, на втором месте после какой-то женщины я быть никогда бы не согласилась.
То, что мужчина делает, должно вызывать уважение. Именно уважение — это топливо, на котором даже влечение может сохраняться долгие годы.
Меня цепляет личность — мне кажется, что это очень сексуально.
У человека могут быть какие угодно черты лица и какое угодно телосложение, но мне важно, чтобы он любил себя и заботился о себе. А забота о себе предполагает и заботу о своем теле. Ведь тело — это та форма, в которой человек предъявляет себя миру, поэтому легкомысленное отношение к нему, какое-то саморазрушение меня не привлекает.
Еще я не приемлю вранье. Понимаю, что человеческая жизнь состоит из компромиссов и из маленькой лжи, которая присутствует во многих моментах общения, но мне очень тяжело это выносить.
Что вас вдохновляет, помогает собраться с мыслями? Есть ли у вас какое-то особое "действие, придающие силу"?
Люблю ощущение невесомости, которое дает плавание. Спорт — это то, чего вообще очень не хватает в моей жизни. Но с моим графиком любые систематические занятия — это роскошь.
Энергией наполняет общение с природой. Мне иногда достаточно просто постоять, посмотреть на небо или колышущиеся деревья, чтобы напитаться их силой. "Заряжает" и общение с интересными людьми, восхищение ими. И, конечно, путешествия и чтение книг. Я читаю всюду — в самолетах, между съемками, дома — где угодно.
О чем была последняя книга, которую вам довелось прочитать?
Последняя книга, которая меня захватила — "Почему хорошие люди совершают плохие поступки" Джеймса Холлиса. Она о теневой стороне личности, которая есть у каждого из нас. Я читаю много литературы на тему психологии. А из художественных произведений давно ни от чего так не кайфовала, как от "Атлант расправил плечи" и "Источник" Айн Рэнд — это книги о прогрессивном эгоизме, который является движущей силой жизни.
Многим актерам свойственна мечтательность. А вы можете назвать себя человеком мечты?
Я не человек мечты, а человек цели. В моем восприятии мечта — это нечто эфемерное, чему внутри себя мы придаем оттенок недостижимости. Это что-то такое, что может вызвать порхание бабочек внутри.
У меня нет мечты, а есть свое представление о счастье. Я наслаждаюсь моментами, но когда счастье проходит, я не хватаюсь за прошлое. Я также ровно отношусь и к будущему. Для меня куда важнее то, что происходит здесь и сейчас.
В интервью использованы официальные фотографии со съемок фильма "То, что никто не видит". Автор фото: Юрис Залескис.
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