На прошлой неделе в рижских кинотеатрах прошла премьера долгожданной картины Станислава Токалова "То, что никто не видит". Назвать проект типичным не получилось бы и при желании — как из-за его сценария, так и из-за актерского состава. Популярная российская актриса Катерина Шпица, перевоплотившаяся на экране в загадочную медсестру Эльзу, рассказала порталу DELFI, почему хотела получить эту роль, на что никогда не пошла бы ради карьеры, а также о том, как это — уживаться с "мужской сущностью".

Трудно поверить, что Катерина Шпица при всей ее почти юношеской красоте воспитывает пятилетнего сына и имеет за плечами более двенадцати лет кинокарьеры, съемки в проектах Александра Гордона, Тимура Бекмамбетова, Николая Лебедева, Влада Фурмана и других. Но уже после нескольких минут общения с актрисой я в очередной раз убеждаюсь, сколь обманчива может быть внешность. И становится понятно, почему Катерина так не любит, когда ей пытаются навязать образ "хрупкой девочки".

Чем вас заинтересовал латвийский проект? При этом не вписывающийся в привычные рамки, балансирующий между арт-хаусом и мэйнстримом.





У нас с моим агентом очень широкие взгляды на киномир, поэтому мы беремся за то, что прежде всего интересно. При этом потенциальный коммерческий успех картины — последнее, о чем мы думаем. Для меня самое главное — качественный сценарий, и мне не столь важно, является ли режиссер дебютантом или профессионалом. Хороший сценарий сложно испортить, и в силу моего характера, на съемочной площадке я сделаю со своей стороны все, чтобы этого не произошло.









Я с огромным удовольствием погрузилась в мир внутренней рефлексии, который открыл мне сценарий. Я люблю глубину, одиночество и спокойствие вокруг, поэтому мне не было сложно понять свою героиню. Когда я пришла на пробы, мне все очень понравилось, и я сказала: "Надо как-то эту роль заполучить".

Как сильно отличаются ощущения, которые вы испытывали во время съемок от того, что вы затем увидели на экране?

Ощущения всегда отличаются. Один фильм — это тот, что в сценарии, другой — тот, что рождается на съемочной площадке, третий — тот, что лежит на монтажном столе, и четвертый — результат на экране. Есть еще пятый, шестой, седьмой, девятый и сотый — в зависимости от восприятия каждого конкретного зрителя. Итог нашей работы меня приятно удивил. Считаю, что финальный монтаж — лучшее из того, что можно было сделать с тем, что было снято. А часто ли вам приходится пересматривать фильмы? И как вы относитесь к просмотру картин, в которых сами снимались? Многие актеры говорят, что не могут смотреть на себя в кино.



Буквально недавно пересматривала картину "Она" Пола Верховена. Очень люблю российский фильм "Хороший Мальчик" — его я видела, наверное, раз уже шесть. Еще не так давно посмотрела на фестивале ирландского кино фильм "Синг стрит" — определенно буду пересматривать его со своими друзьями — фэнами Depeche Mode и Duran Duran. Это совершенно фантастическое кино, после просмотра которого я еще долго пребывала в состоянии душевного подъема.





А насчет актеров, которые говорят, что не любят смотреть на себя на экране — мне кажется, здесь дело в гордыне. Неприятие себя на экране — ее обратная сторона. Думаю, в большинстве случаев это кокетство перед самим собой, чтобы создать вокруг себя флер скромности. Актер, на мой взгляд, не должен быть скромным. Актер должен любить свое дело. Да, Станиславский говорил: "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве". Но при этом, если ты не любишь себя в том, что ты делаешь… Если ты не думаешь, что ты в этом хорош — какого рожна ты этим занимаешься? Какой тогда в этом смысл? А есть ли такие вещи, на которые бы вы никогда не пошли ради карьеры?

Если говорить о глобальных вещах — я бы, конечно, не бросила семью, если бы мне предложили роль, сказав уехать сниматься на какой-нибудь остров, и чтобы на это время я отказалась от общения с близкими людьми.

Я бы никогда не стала работать с режиссером, который требует от актера отказаться от собственной личности. Какая же из меня актриса, если я не смогу поставить героиню в предлагаемые обстоятельства силой воображения и при помощи каких-то своих внутренних механизмов?

Как вам удается поддерживать баланс между плотным съемочным графиком и воспитанием сына?







Сложно. Я пока до конца не могу предвидеть, как отразится на личности моего ребенка мой образ жизни и моя профессия. Не могу сказать, что на 100% довольна собой в этом плане, но основная часть моих претензий направлена именно на мои личностные качества.

Я человек самодостаточный, но не абсолютно. Полная самодостаточность равна изолированности, и она лишает человека множества полезных взаимодействий. Такой самодостаточности я бы для себя не хотела. Основная трудность заключается даже не в том, что у нас с сыном мало времени на общение, а в качестве этого общения. У Германа достаточно большой люфт для свободы волеизъявления — у него практически всегда есть выбор. Но я могу быть с ним довольно жесткой. Моя жизнь сейчас такова, что я в одном лице совмещаю несколько ролей.

У Германа есть папа — он принимает участие в его воспитании, очень часто приходит к нам, они с сыном прекрасно общаются, и мы с ним тоже дружны. Но все равно, если ты расстаешься мужчиной, то сама волей-неволей становишься главой семьи. Я ежедневно принимаю важные решения, и тут без моей мужской сущности не обойтись.

Мужчина во мне довольно силен, и я люблю его. Мне, конечно, предлагают поработать над этой своей частью, но я до сих пор не готова от нее отказаться. Я готова работать над тем, чтобы скрасить последствия своего порой жесткого поведения, но расстаться с этой сущностью я пока не могу.

Вы однажды сказали: "О бывших режиссерах и бывших мужчинах либо хорошо, либо ничего". Поэтому, затрагивая тему отношений, поговорим о потенциале. Каким должен быть мужчина, чтобы вас заинтересовать?

Для меня мужчина — это прежде всего дело его жизни. Я готова быть на втором месте, и даже хочу быть на втором месте после его работы. Ведь дело жизни для мужчины — первостепенная важность. При этом, разумеется, на втором месте после какой-то женщины я быть никогда бы не согласилась.





То, что мужчина делает, должно вызывать уважение. Именно уважение — это топливо, на котором даже влечение может сохраняться долгие годы.

Меня цепляет личность — мне кажется, что это очень сексуально. У человека могут быть какие угодно черты лица и какое угодно телосложение, но мне важно, чтобы он любил себя и заботился о себе. А забота о себе предполагает и заботу о своем теле. Ведь тело — это та форма, в которой человек предъявляет себя миру, поэтому легкомысленное отношение к нему, какое-то саморазрушение меня не привлекает.





Еще я не приемлю вранье. Понимаю, что человеческая жизнь состоит из компромиссов и из маленькой лжи, которая присутствует во многих моментах общения, но мне очень тяжело это выносить.



