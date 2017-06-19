Натали Портман, пожалуй, узнают сегодня во всем мире. Зрителям она полюбилась по легендарному фильму Léon, любимой многими киносаге "Звездные войны" и психологической драме "Черный лебедь". За свою карьеру Натали успела зарекомендовать себя как профессиональная актриса, сценарист и режиссер, получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль и не сошла с дистанции, даже когда другие режиссеры перестали приглашать ее сниматься в своих проектах.

Портман — одна из тех актрис, что ломают стереотипы о том, что для славы нужно только смазливое личико. Более того, она доказала, что очень умна и смогла успешно совместить свою карьеру с учебой в одном из престижнейших ВУЗов мира — в Гарвардском университете.

В июне 2003 года Натали стала выпускницей Гарварда, получив степень бакалавра в области психологии. Кроме двух родных языков — иврита и английского — Натали изучала французский, немецкий, японский и арабский.