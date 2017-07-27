Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Уже шесть лет 19-летняя рижанка Николь Осипова работает в индустрии моды. За свою карьеру она объехала почти весь мир и пережила множество как положительных, так и отрицательных моментов. В откровенном интервью Delfi Viņa девушка рассказала о своей жизни и теневой стороне модельного бизнеса.

Будни Николь никак нельзя назвать рутинными — каждый день не похож на предыдущий. Профессиональная жизнь девушки состоит из фотосессий, перелетов и, разумеется, из константной работы над собой. Можно сказать, что жизнь Николь проходит "на чемоданах". "Летаю, в среднем, 5-7 раз в неделю. Это в лучшем случае. Бывало и больше, а случалось и меньше", — рассказывает модель, добавляя, что дома, в Риге, она проводит около пяти дней в месяц.

"Мне моя профессия не доставляет труда. Мне это нравится. Это мой стиль жизни. Николь Осипова.

Профессиональную карьеру модели Николь начала в 13 лет, когда скауты из агентства заметили ее в школе. "Окружающие тоже часто говорили: "Да, ты высокая, тебе бы стоило попробовать", — вспоминает Николь. Она решила попытать счастья в этой сфере и в том же году впервые в качестве модели отправилась в Милан. "В первое время я подрабатывала таким образом только на школьных каникулах, но с каждым годом работа занимала у меня все больше и больше времени", — объясняет девушка, добавляя, что это заставило ее перейти на удаленную форму обучения, чтобы можно было все совмещать. Два года назад Николь успешно завершила учебу и теперь полностью посвящает себя модельной работе. "Этот такой бизнес — он затягивает", — говорит Николь.

A post shared by n i k o l a o s i p o v a (@nikolaosipova) on Jun 26, 2017 at 2:04pm PDT

По словам девушки, в начале карьеры она работала очень много, но потом последовал момент, когда она начала сомневаться, стоит ли вообще продолжать начатое дело. "Конкуренция очень большая. Тысячи девушек приезжают из каждой страны мира. Чтобы предлагать себя миру моды, нужно иметь внутри что-то большее — изюминку. Но у всего свое время. Также и у моделей — к кому-то момент славы приходит быстрее, к кому-то позже, а к некоторым — вообще никогда. В один миг мне начало казаться, что меня такая работа больше не привлекает. Я попробовала и все было хорошо, но ощущения удовлетворения я не получала. Тогда моя мама сказала — если человек так много вложил в себя, не может быть, что у него не получится. Именно мама сказала мне, что я все смогу. Тогда я приняла решение изменить себя в профессиональном плане и это стало настоящей точкой отсчета для увлекательного путешествия и началом больших перемен".

Эту индустрию можно назвать страшной. Кажется, все здесь красиво и мило, но это далеко не так. То, что люди не видят со стороны — тяжелый труд, изнуряющие кастинги и постоянные тренировки... Николь Осипова.

За время своей карьеры Николь успела попробовать себя в разных качествах и прославилась не только в Латвии, но и за ее пределами. "Каждую, даже самую маленькую работу можно считать достижением", — считает она. "Можно ли достичь чего-то в Латвии? Нет. Не хочется это признавать, но индустрия здесь не развита. Очень жаль, но у нас просто нет этой культуры. В Латвии ты можешь быть замечен, чтобы тебя быстрее затем продвинули в другие страны".

