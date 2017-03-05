Мускулы — лучшие союзники. История Элины из Балтинавы, изменившей свое тело и жизнь

По словам Элины, которая родом из Балтинавы, в детстве она была чуть ли не гиперактивной — хорошо училась и ловила все возможности. "Я создала образ девочки, которая может все, пока еще сама не догадываясь, что прокалываю себя иголками, будто куклу вуду", — говорит она.

Элина перебралась в Ригу, так как поступила учиться, но выходные с удовольствием проводит в гостях у крестной. Чтобы сократить время в общественном транспорте, она читала книгу Ошо, посвященную "эго". "В один момент на меня слово обрушился Ниагарский водопад — все, что я создавала в себе и вокруг себя, было полной ложью. Ненастоящей жизнью. И в тот момент все смыло рекой слез", — рассказывает Элина. Она добавляет, что с этого начался период перемен. "Я стремилась свободнее двигаться по жизни, хотя лодка иногда раскачивалась и хотелось сменить ее на корабль побольше и постабильнее", — говорит она.

По словам Элины, будучи свободомыслящим созданием, она не заботилась о внешнем виде. "Казалось, мое лицо может все спасти. И у меня выработался иммунитет к скрытым наездам брата. Я себя убедила, что люблю себя такой, какая я есть. На женщин-культуристов я смотрела с кислой гримасой. Ела довольно много, чтобы поддерживать неизменный жирок, не обращала внимания на пищу. Чем больше себя ограничивала, тем больше погружалась в кризис".

Спорт является делом моей жизни, а мускулы — лучшие союзники, но впредь я буду стараться развиваться и в других направлениях.

Пару лет назад Элина зарегистрировалась на портале знакомств, и встретила там человека, с которым через какое-то время начала совместную жизнь в Елгаве. Он познакомил девушку с кроссфитом, так как сам им занимался. Друг скептически смотрел на стандартные тренажерные залы, которые, по его мнению, развивали эстетичность, а не функциональность.

"Прежде я бегала, но более серьезные занятия спортом начала в маленьком тренажерном зале, оборудование которого совершенно не соответствовало требованиям кроссфита. Мы — компания из четырех человек — почти каждый день учились, тренировалась и потели как сумасшедшие! Каждая тренировка продолжалась как минимум два часа. Когда мы оккупировали зал, люди держались от нас подальше, но, конечно, очень следили. Для других это было непонятное и новое направление", — говорит Элина. Она признает, что сперва это было что-то новое, и тело не было готово к таким нагрузкам. "Конечно, я была хилая! Даже близко не такая, какая я сейчас!", — говорит девушка.

Foto: Eva Pričiņa

22-летняя Элина объясняет, что случались и не совсем приятные моменты, но она всегда вспоминает их с улыбкой. "Однажды, учась подтягиваться на странной конструкции, я рухнула на крестцовую кость. На следующий день — день моего рождения — я двигалась, будто заржавевший робот. Помню, в то время я тренировалась очень интенсивно, и это был брутальный удар по лицу, чтобы я наконец пришла в себя и притормозила. Затем я встала на ноги и поехала дальше, снова почти каждый день", — признается она.