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Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

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Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs
Марианна Ходаш
редактор DELFI Woman

Евгений Израйлит относится к той редкой породе людей, которых называют последними романтиками. Он родился в Санкт-Петербурге, уехал в Америку, учился в Италии, искренне любит Ригу, а последние 12 лет живет и творит в Париже. По первому образованию Евгений — политолог. По второму (и, как он уже сам добавляет, призванию) — кинорежиссер и сценарист. Но куда больше снятых фильмов и написанных строк его интересует то, что он еще не успел сделать. Портал DELFI Woman поговорил с Евгением о любви в современном мире, настоящей красоте, сексуальности и других, не менее витальных вещах.

Любовь — это жизнь. Иначе объяснить не могу. Она не только возможна в современном фильме, она и необходима. А искажение этого понятия зависит только от испорченности человека, смотрящего на себя в зеркало.



О красоте и натуральности. Женская красота для меня делится на несколько категорий: физическая, духовная, энергетическая и умственная. Как говорил Бродский — "мужчина, в первую очередь, любит глазами", поэтому конечно сначала я вижу — глаза, волосы, ноги — а потом уже начинаю общаться. Но если женщина не сможет удержать моего внимания — а это на самом деле очень сложно — то никакая красота не спасет. А нравится помимо длинных ног и красивых глаз наверное больше всего легкость на подъем и любознательность. И это вообще в людях. Чем больше человек чем-то интересуется, тем больше он меня привлекает. В женщине конечно также важна искренность, натуральность. Поэтому, я лично терпеть не могу яркую губную помаду и чрезмерный макияж. Самая красота виднее всего утром.

Пока мужчина не добился женщины, в ней всегда будет какая-то загадка, какая-то тайна, которую он – охотник – будет желать постичь. При этом, тут даже не вопрос плоти. Это скорее вопрос того, что боготворить в принципе можно только неизвестное, неизведанное, и если эта иллюзия божественности появилась на свет, если не будет близости, то она навсегда иллюзией (или божеством) и останется. При этом, можно боготворить уже любя другого человека, но, боюсь, другой человек этого никогда не поймет. Евгений Израйлит, режиссер

О том, каким должен быть мужчина. Честно говоря, тут у меня сразу возникает вопрос: кому должен? Мужская красота меня мало интересует, а все остальные качества должны быть одинаковыми вне зависимости от пола. Человек должен быть искренний и интересный. Но разным людям интересны разные люди. А еще, лично я не переношу трусость и лицемерие. Но это личное.

Сексуальность — это что-то настолько интимное и внутреннее, что словами не объяснить. Мне кажется, что есть люди, которые просто внутренне сексуальны, привлекательны. Им для этого делать ничего не надо. А другим не дано. При этом, те, другие, могут быть сексуальными для другого человека. Вообще, сексуальность — это скорее химия между двумя людьми. Все остальное — картинки для переросших подростков.


Самая большая разница между местными и иностранными женщинами заключается в том, что все говорят на разных языках. В буквальном смысле. А так как язык определяет культуру, за этим следует многое. Для меня этим все сказано. Я люблю играть словами, шутить и рассказывать анекдоты, и полноценно это могу делать только с "нашими" девушками. Так что тут скорее не сколько различия между ними, сколько моя собственная ограниченность.

О желании снимать кино. Честно говоря, не думаю, что я что-то решал. Во всяком случае, писать — это точно не было каким-то осознанным решением. Так получилось, что в детстве я очень много времени проводил с бабушкой — очень творческой женщиной с довольно сложной судьбой — которая довольно рано научила меня читать, писать и воображать. Мы с ней даже стихами переписывались. А писать ведь если начал, то уже не остановиться. Вот я так и не останавливался. Что касается снимать, то тут сложнее. На первом курсе университета я немного "влип" в театр — сначала актером, потом ассистентом режиссера, потом эдаким постановщиком эпизодов. Но при этом я всегда понимал или даже скорее чувствовал, что театр это не совсем мое. Однажды, учась по обмену в Италии я сходил на урок по истории кино. И тут случилась любовь с первого взгляда.



С некоторыми из работ Евгения Израйлита можно ознакомиться здесь.

О высших силах. Я верю, но во что именно сказать не могу. Наверное в любовь. И в людей. И то и другое для меня — высшая сила.
О вдохновении. Больше всего меня вдохновляют знакомства с людьми причем, в частности, с женщинами. Мужчины тоже очень часто бывают интересными, но по известным причинам им сложнее сходу приковать к себе мое внимание. А женщины привлекают и начинают что-то рассказывать и иногда заводят меня в некий транс из которого может родиться рассказ, стихотворение или даже идея фильма. Но это скорее поэтический ответ и он конечно неполон. Вообще вдохновить может все что угодно — газетная заметка, интересная книга, воспоминание о Питере, обострение какого-то собственного страха.

О том, почему мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. На самом деле, эта фраза является несколько смягченным вариантом того, что я когда то услышал. Об этом я снял фильм. А к идее пришел просто — я ее ощутил на себе. Дело в том, что пока мужчина не добился женщины, в ней всегда будет какая-то загадка, какая-то тайна, которую он — охотник — будет желать постичь. При этом, тут даже не вопрос плоти. Это скорее вопрос того, что боготворить в принципе можно только неизвестное, неизведанное, и если эта иллюзия божественности появилась на свет, если не будет близости, то она навсегда иллюзией (или божеством) и останется. При этом, можно боготворить уже любя другого человека, но, боюсь, другой человек этого никогда не поймет.

В интервью использованы фотографии из личного архива Е. Израйлита.

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Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

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