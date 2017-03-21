Самая известная в мире модель плюс сайз Эшли Грэм, пропагандирующая позитивное отношение к собственному телу вне зависимости от его параметров, дала журналу People интервью, в котором откровенно призналась, как полнота мешала ее личной жизни.
Грэм рассказывает, что как и тысячи других девушек, прошла через унижения и посрамления из-за своего лишнего веса.
"Меня подобные истории не удивляют. Я в юности жила под гнетом неприятных прозвищ и насмешек. Мужчины расставались со мной из-за страха, что через какое-то время я стану еще толще", — рассказывает 29-летняя модель.
Эшли также призналась, что даже сейчас, когда у нее есть миллионные контракты и мировая известность, она, как и любая другая женщина, переживает сомнения по поводу своей внешности. Однако, Грэм также знает, как можно быстро с ними справиться.
"Иногда я просыпаюсь с ощущением, что я самая толстая женщина в мире. Но вопрос в том, как в этот момент изменить мышление в свою пользу. Когда у меня появляются самоуничижительные мысли, я смотрю в зеркало и высказываю положительные аргументы. Говорю: "Ты яркая, смелая и прекрасная". И если мне в тот день особенно не нравится вид, к примеру, моих бедер, то я обращаюсь к ним — признаюсь им в любви", — откровенно рассказывает модель.
Она указывает и на то, что общество должно помогать девушкам чувствовать себя хорошо.
"Нам нужно больше образцов для подражания, способных рассказать правду о своем теле: "Да, у меня есть целлюлит". Моя карьера является подтверждением тому, что индустрия моды меняется. Ведь раньше мы и представить себе не могли, что девушка моего размера осмелится появиться на обложке Vogue",— добавила Грэм.