"Меня подобные истории не удивляют. Я в юности жила под гнетом неприятных прозвищ и насмешек. Мужчины расставались со мной из-за страха, что через какое-то время я стану еще толще", — рассказывает 29-летняя модель.

Эшли также призналась, что даже сейчас, когда у нее есть миллионные контракты и мировая известность, она, как и любая другая женщина, переживает сомнения по поводу своей внешности. Однако, Грэм также знает, как можно быстро с ними справиться.





"Иногда я просыпаюсь с ощущением, что я самая толстая женщина в мире. Но вопрос в том, как в этот момент изменить мышление в свою пользу. Когда у меня появляются самоуничижительные мысли, я смотрю в зеркало и высказываю положительные аргументы. Говорю: "Ты яркая, смелая и прекрасная". И если мне в тот день особенно не нравится вид, к примеру, моих бедер, то я обращаюсь к ним — признаюсь им в любви", — откровенно рассказывает модель.

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Mar 20, 2017 at 9:30am PDT



