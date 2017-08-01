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Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

DELFI Woman
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Медленный старт головокружительной карьеры
Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок
Foto: EPA/LETA
Дита Виновскажурналист

Сандра Буллок — одна из самых успешных актрис в мире, шла к своей цели медленно, но целеустремленно. Сейчас она подписывает многомиллионные контракты, занимается благотворительностью и воспитывает двух детей, но начиналось все не так уж многообещающе. О длинном и нелегком пути Сандры Буллок к славе рассказывает Delfi Viņa.

Будущая актриса Сандра Буллок родилась в 1964 году в Арлингтоне, штат Вирджиния. Ее мать — оперная певица из Германии, а отец работал преподавателем вокального искусства. Девочка росла в путешествиях и постоянных переездах, однако сумела выучиться музыке и танцам и в первый раз выступала на публике в возрасте 5 лет. Это была небольшая роль в оперном представлении где-то в Германии. Тогда она полюбила сцену и позже начала петь в хоре.

Когда Сандре было 12 лет, ее семья переехала обратно в Вашингтон, США. В школе она без проблем сдружилась с одноклассниками и обрела друзей. Буллок входила в команду болельщиц и участвовала в школьных представлениях. После окончания школы девушка поступила в университет в Северной Каролине, чтобы изучать сценическое искусство. Она не закончила учебу, и в 1986 году переехала в Нью-Йорк заниматься актерским мастерством. Параллельно учебе Сандра работала официанткой и барменом, чтобы сводить концы с концами.

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Медленный старт головокружительной карьеры

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DELFI Woman

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