На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве

Ренате Ранка — ведущий исследователь Латвийского центра биомедицины, в этом году получившая стипендию "Для женщин в науке". Она изучает микроорганизмы, вызывающие инфекции, и ежедневно работает с учеными со всего мира, а также принимает участие в международных конференциях. DELFI Viņa встретилась с Ренатой, чтобы поговорить о разнообразии исследовательских будней, женщинах в науке и балансе между карьерой и материнством.

Ренате Ранка занимается изучением различных патогенных микроорганизмов. "Это микробы, которые могут вызывать инфекционные заболевания", — объясняет она, добавляя, что это поле для исследований является чрезвычайно широким. Ренате изучает болезни, переносимые клещами, а также туберкулез. Ученой хочется лучше лучше понять систему их распространения и источники.





О своей работе Ренате говорит с вдохновением, рассказывая, что наука насквозь пронизана различными вызовами и творчеством. При этом она подчеркивает, что ее жизнь не проходит исключительно в стенах лаборатории — между проведением исследований, публикацией научных статей и посещением конференций, Ренате — не только ученый, но и мама двух мальчиков. Поэтому у нее всегда есть время и для семьи, и для хобби. Она считает, что свое место в науке может найти любой талантливый и трудолюбивый человек вне зависимости от пола и школы, которую он закончил.

Всегда интересовала химия и человеческое здоровье

На вопрос о том, как Ренате стала исследователем, она отвечает следующее: "Наверное, это желание возникло во время учебы в университете. Тогда я изучала фармацевтику, и на пятом курсе мне предложили поработать в лаборатории". Ее заданием было подготавливать студентов к лабораторным работам. "В какой-то момент я начала понимать, что мне хочется чего-то другого, связанного с молекулами, хотя тогда я еще не называла это наукой".

Foto: F64

В школе у нас был очень хорошая учительница химии, которая могла и хотела заинтересовать учеников предметом. Мне нравилось понимать все эти реакции, узнавать, как от смешивания одного вещества с другим можно получить нечто третье. Ренате Ранка Ренате поняла, что не видит в себе фармацевта и после окончания ВУЗа не хочет работать в аптеке. "Меня гораздо больше интересовало изготовление лекарств и принцип их работы, а не торговля медикаментами". Так она начала работать в Латвийском центре биомедицины и поступила в докторантуру.

Химия Ренату интересовала уже давно, и именно этот интерес и определил ее будущее. "В школе у нас был очень хорошая учительница химии, которая могла и хотела заинтересовать учеников предметом. Мне нравилось понимать все эти реакции, узнавать, как от смешивания одного вещества с другим можно получить нечто третье. И, если нравится химия, то в плане университета выбирать приходится между химфаком или фармацевтикой. На тот момент второе казалось мне более интересным, так как эта отрасль напрямую связана с человеческим здоровьем, и моя мама, к тому же, является фармацевтом", — объясняет Ренате.



Хотя исследования молодой женщины сейчас напрямую не связаны с изготовлением лекарств, в каком-то роде она все еще имеет отношение к фармацевтике. В Рижском университете имени Страдыня она ведет свой курс о связи фармацевтики и генетики. "Мы все имеем генетические различия, и в этом кроется причина разных реакций людей на одно и то же лекарство", — объясняет она.

Будни ученых могут быть очень разными

По словам Ренаты, многие люди живут в плену стереотипов об ученых, мол, они всю жизнь проводят в лабораториях, и лишь их эксперименты имеют для них значение. Однако она объясняет, что такой образ больше относится к докторантам, которые находятся в самом начале своей научной карьеры. Затем становится легче и у нас появляется время на семью, на хобби и другие вещи".

"Люди очень разные", — говорит Ренате о буднях ученых. "Если взять, к примеру, меня, то в последнее время я очень стараюсь сбалансировать свою личную жизнь и карьеру. У меня двое детей, семья, и им нужно уделять внимание". В свободное же время я люблю путешествовать, заниматься спортом и своим садом.

"Мне нравится то, что я делаю", — говорит Ренате. Она признается, что именно любовь к своему делу и осознание того, что от ее работы зависят другие люди, дает силы и энергию в трудные моменты. "Научная деятельность — очень творческая. Может, это именно то, что меня в ней больше всего и привлекает. Я сама могу планировать свой день — могу написать публикацию, а могу поставить какую-нибудь реакцию. С одной стороны это позитивно, а с другой… Ты знаешь, что тебе нужно сделать, и ты сам решаешь, выделить ли этому занятию два часа, пять или десять", — рассказывает она.

Однако не всегда и не все бывает легко. Работая в лаборатории, не не влияешь на протекающие там процессы, и все необходимо делать в соответствии с инструкциями — нельзя что-то оставить или недоделать. Кроме того, в большинстве случаев ученые берут работу на дом — просто не получается прекратить думать о ней на выходных. Foto: Publicitātes attēli

Наука дает одинаковые возможности для мужчин и женщин

Ренате указывает на то, что как у мужчин, так и у женщин в науке имеется одинаковое количество возможностей для самореализации. Неправильно также считать, что молодые люди, окончившие более престижные учебные заведения, имеют в науке привелегии — по словам Ренаты, в целом все это не имеет значения.