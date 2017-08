Наркотики, скандалы и музыка до последнего вздоха. Какой была жизнь Уитни Хьюстон вне сцены

Каждый из нас хоть раз в жизни танцевал под песни этой дивы ритм-н-блюза и наверняка видел актерскую игру в культовой картине "Телохранитель". Но жизнь настоящей Уитни Хьюстон разительно отличалась от того, что мы видели на экранах и ее выступлениях. Delfi Viņa рассказывает непростую историю легендарной певицы и актрисы.

Уитни Элизабет Хьюстон (англ. Whitney Elizabeth Houston) родилась 9 августа 1963 года в Нью-Джерси. Уже с раннего детства Уитни очаровывала окружающих своим неповторимым голосом, а в 15 лет, вместе со своей матерью, которая также была певицей, Хьюстон впервые выступила на сцене. Впрочем, девочка быстро добилась самостоятельных успехов, начав подрабатывать бэк-вокалисткой у Чаки Хан, а также снимаясь в рекламе для подростков. В качестве модели Уитни скоро начала появляться на обложках многих журналов — в том числе и известнейшего американского издания Seventeen.

Однако, музыка привлекала будущую звезду гораздо больше, чем модельная карьера, и в 1983 году, когда ее выступление в одном из ночных клубов Нью-Йорка заметил представитель Arista Records, 19-летняя певица сразу же заключила контракт с этой звукозаписывающей компанией. Буквально в том же году Хьюстон прославилась своим первым хитом Home на всю Америку, а последующий год провела в работе над дебютным альбомом с одноименным названием Whitney Houston.

Foto: Reuters/Scanpix

Выпущенный в 1985 году альбом стал настоящей сенсацией в мире музыки — в том же году хиты Уитни Saving All My Love for You и How Will I Know вознесли ее на вершины мировой славы. И, кстати именно песня Saving All My Love for You принесла певице ее первую премию Grammy. Победное шествие молодой звезды продолжилось и с выпуском второго альбома Whitney, изданного в 1987 году. Легендарный и обожаемый многими хит I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) принес Хьюстон еще одну награду Grammy.

В 1992 году Хьюстон также успешно дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме "Телохранитель". Певица также записала для кинокартины шесть песен, включая заглавный трек фильма — кавер-версию хита Долли Партон I Will Always Love You. Не все продюссеры верили в коммерческий успех этой песни, однако после ее выпуска в качестве сингла, Хьюстон ждал поистине невероятный успех. Сингл 14 недель возглавлял главный топ страны Billboard Hot 100, став для Хьюстон самым успешным в ее карьере. Впрочем, и весь саундтрек к фильму также стал самым продаваемым в истории звукозаписывающей индустрии. Благодаря ему Уитни выиграла сразу три премии "Грэмми", завоевав победу в самых почетных номинациях — "Альбом года" и "Запись года"

Выпущенный в 1998 году альбом My Love is Your Love продавался хорошо, но перебить успех предыдущих работ Хьюстон этой пластинкой так и не удалось. Правда, стоит отметить, что за совместное с исполнение с Мэрайей Кэри песни When You Believe, написанной к анимационному фильму "Принц Египта" (The Prince of Egypt — англ.), Уитни получила "Оскар".