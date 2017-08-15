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Настоящая женщина должна быть мудрой и гибкой. Правила жизни радиоведущей Натальи Олесик

DELFI Woman
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Настоящая женщина должна быть мудрой и гибкой. Правила жизни радиоведущей Натальи Олесик
Foto: Privātais arhīvs
Марианна Ходаш
редактор DELFI Woman

Продолжая серию "Правила жизни", DELFI Woman обращается к самым известным и вдохновляющим людям Латвии. В этот раз на витальные темы рассуждает одна из главных радиодив страны, бессменный диджей радио SWH, ведущая мероприятий и просто красавица Наталья Олесик.

Обычно мой день начинается с пяти будильников, полудремы и очень долгого подъема. Потом следует проверка почтового ящика и сообщений. Потом только душ и кофе.

Всегда знала, что хочу, чтобы моя профессия была творческой. В детстве, у зеркала, надев сразу все мамины красивые платья, с подружкой Люськой пела песни, взяв скакалку в руки. Потом была театральная студия. А радио меня выбрало само. Получилось, что и театральная студия и песни со скакалкой вместо микрофона, пригодились.

Верю в безусловную любовь. В моем понимании это — когда ты знаешь, что человек есть, и что он не с тобой, но счастлив. И тебе от этого хорошо. Ну а связка "мать-дитя" — это исключительно про безусловную любовь.

Красота важна, но необязательна. Хорошо когда она есть. Но когда есть только красота, и человек думает, что только за это его уже должны любить, то это — путь к разочарованию. Важнее внутреннее наполнение.

Настоящий мужчина — тот, кто не боится ответственности за свои поступки, и тот, у кого имеется четкий моральный кодекс — что есть правильно, а что ложно. Достоинство и умение обеспечить и защитить семью тоже важно.

Настоящая женщина — та, что не отрицает своей "женскости", не копирует мужское поведение и не старается отнять у мужчины приоритет. Настоящая женщина должна быть мудрой и гибкой, и давать мужчине то, чего он себе сам дать не сможет — заботу и осознание того, что он — самый лучший. Я этому только учусь, увы.

Людям в наше время недостает времени. Времени прожить, прочувствовать момент и зафиксировать его в своей памяти, отрефлексировать, если угодно. Мы постоянно в погоне за чем-то: новостями, деньгами, амбициями, и дни теперь не идут — они летят. А что они в нас оставляют? Пожалуй, смутное ощущение, что мы опять что-то упустили

Дружба по мне — разновидность любви. Я верю в дружбу, и знаю что есть настоящие отношения. Для меня важно знать, что у меня есть те, кто думает так же как я, с кем у меня есть общие культурные коды и одинаковые моральные установки. Да, друзья тоже иногда ссорятся, но это — не повод закончить отношения, это — сигнал заново обозначить границы.

Я уважаю в людях достоинство, воспитанность и тактичность. Умение слушать нелишне. А вообще — всегда тянусь к тем, кто может меня чему-то научить. Раздражает неумение держать дистанцию и панибратство.

Залог хорошего настроения — крепкий сон и отлично сделанная работа.

Иногда нужно сбегать от всего. Остаться наедине с самим собой и послушать свой внутренний камертон. Задать себе вопросы. Где все еще я, а где вещи, которые мне навязывают? И не сбиваюсь ли я с намеченного пути, не слишком ли много в моей жизни отступлений от главного? А что я из себя представляю? А та ли я, кем хочу быть?

Вдохновение приходит откуда угодно: от случайно оброненной фразы, от надписи на стене, или просто от езды на велосипеде.

Расслабляться для меня — проводить день, ничего не планируя. Идеальный отдых — море, книжка и качественное общение.

Важно не застывать в развитии, подвергать сомнениям свои же собственные догмы и больше читать.

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DELFI Woman

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