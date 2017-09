От чирлидерши до кинозвезды. Карьера и романы красотки Дженнифер Лоуренс

В детстве Дженнифер Лоуренс играла на гобое, была чирлидершей, и всю жизнь думала, что отличается от остальных — ее бурная фантазия создавала невероятные истории и сценарии, в правдивость которых порой верила лишь сама Дженнифер, и эта способность полностью вживаться в сюжет, похоже, стала судьбоносной для Лоуренс. Delfi Viņa рассказывает о взлетах и падениях на творческом пути актрисы.

Как и многие другие звезды, Лоуренс оказалась в шоу-бизнесе почти случайно. Когда ей было 14 лет, она с мамой поехала в Нью-Йорк, где к ним подошел фотограф и начал расспрашивать о девочке. "Мама дала ему номер телефона и даже ни на минуту не задумалась о том, что это может быть опасно. Но потом он позвонил и сказал, что со мной хотят встретиться в модельном агентстве. Но Дженнифер была бы не Дженнифер, если бы даже в такой ситуации не поставила бы свои условия — тогда она сказала, что согласна на их предложение, только если у нее будет возможность проявить себя как актриса.

Вскоре последовали фотосессии и съемки в рекламных роликах, а в 2007 году Лоуренс получила одну из главных ролей в комедийном сериале The Bill Engvall Show. Параллельно она снималась в фильмах The Poker House (2008) и The Burning Plain (2008).

В 2010 году Дженнифер снялась в фильме Winter's Bone, который принес ей номинации на кинонаграды "Оскар", "Золотой глобус" и другие. Дженнифер заметили и в следующей своей картине The Beaver (2011) она уже играла вместе с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер.

Foto: Vida Press

Но настоящей сенсацией Дженнифер стала в 2012 году, когда сыграла роль Кэтнис Эвердин в трилогии The Hunger Games. В том же году на киноэкраны вышла драма Silver Linings Playbook, роль в которой принесла Лоуренс ее первого на данный момент "Оскара".

В 2015 и в 2016 году Дженнифер возглавила рейтинги самых высокооплачиваемых актеров, и, на сегодняшний день, из всех существующих 170 номинаций она 114 раз становилась победительницей.