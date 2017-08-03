LV

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 3
История Гарри: блестящая идея, которую отвергли 12 издательств
roulinga
Foto: Reuters/Scanpix
Зане Трейфелдеsieviete@delfi.lv

Если вы не читали книг о мальчишке-волшебнике Гарри Поттере, то наверняка видели хотя бы фильмы о нем. Но за захватывающими произведениями, за обложками и страницами всегда имеется еще одна история — о человеке, придумавшем все это. Delfi Viņa рассказывает о непростом жизненном пути Джоан Роулинг, создавшей волшебные миры Гарри Поттера, так понравившиеся детям (да что там скрывать, и взрослым по всему миру). Перед тем, как явить свету мировой бестселлер, Роулинг была одинокой матерью, страдавшей от глубокой депрессии, а в выпуске книги ей отказали поочередно 12 издательств.

Джоан с детства любила книги. Говорят, что свой первый рассказ будущая любимица миллионов написала еще в шестилетнем возрасте, а в 11 уже стала автором новеллы о семи проклятых бриллиантах и их владельцах.

Но чем дальше, тем меньше жизнь Джоан напоминала розовый сад, и как она сама призналась в интервью The New Yorker, на нее очень сильно повлияла болезнь матери и напряженная ситуация в семье.

Когда после десяти лет борьбы с рассеянным склерозом мать Джоан умерла, то девушка переехала в Португалию, чтобы начать там новую жизнь, преподавая английский язык. Вечерами она работала, а днем писала то, что позже вылилось в восемь замечательных книг о волшебнике Гарри Поттере. Вскоре судьба решила сделать новый поворот — Джоан влюбилась и вышла замуж. А 1993 году на свет появилась ее дочь Джессика. Но замужество оказалось тяжелым испытанием для будущей писательницы (некоторые СМИ даже выдвигали версии, что Роулинг не раз подвергалась физическому и моральному насилию со стороны супруга), и через 13 месяцев пара подала на развод. Джоан забрала дочь и уехала из Порту в Эдинбург.

Džoanna Roulinga
Foto: EPA/LETA

Без работы и средств к существованию, обитая с дочерью в маленькой каморке, Джоан впала в глубокую депрессию, и даже всерьез задумалась о самоубийстве. Выживая на пособия, и все больше фантазировала о таком притягательном и полном волшебства мире Гарри Поттера. "Я пережила чрезвычайно кратковременный брак, я была матерью-одиночкой без работы, я была настолько бедной, насколько это вообще возможно в современной Великобритании. По всем принятым стандартам меня можно было назвать настоящей неудачницей, и я знала об этом", — рассказала Джоан во время выступления в Гарвардском Университете.

По словам писательницы, именно написание и издание книги перевернуло ее жизнь, ведь именно благодаря истории о Гарри Поттере Роулинг смогла из нищей неудачницы стать одной из немногих женщин, возглавляющих топы самых успешных людей планеты.

1 3
История Гарри: блестящая идея, которую отвергли 12 издательств

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть
Ангел и его демоны. Как Брук Шилдс прошла через драмы и депрессию к счастливой семье

Ангел и его демоны. Как Брук Шилдс прошла через драмы и депрессию к счастливой семье
Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа
roulinga

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Семь доказательств того, что кокосовое масло поможет вам сэкономить на косметике

Семь доказательств того, что кокосовое масло поможет вам сэкономить на косметике

Четыре стрижки, которые помогут вам выглядеть стройнее и красивее

Четыре стрижки, которые помогут вам выглядеть стройнее и красивее

Магия взгляда: секреты макияжа для голубых глаз

Магия взгляда: секреты макияжа для голубых глаз

ФОТО: белый — это не актуально. Что такое

ФОТО: белый — это не актуально. Что такое "черная свадьба по-латвийски"

подробнее
Четыре стрижки, которые помогут вам выглядеть стройнее и красивее

Четыре стрижки, которые помогут вам выглядеть стройнее и красивее

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Провожаем лето стильно: 31 модный образ для жаркого августа

Провожаем лето стильно: 31 модный образ для жаркого августа

Семь доказательств того, что кокосовое масло поможет вам сэкономить на косметике

Семь доказательств того, что кокосовое масло поможет вам сэкономить на косметике

подробнее
Только на woman
Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Maija Silova

Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова