От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Если вы не читали книг о мальчишке-волшебнике Гарри Поттере, то наверняка видели хотя бы фильмы о нем. Но за захватывающими произведениями, за обложками и страницами всегда имеется еще одна история — о человеке, придумавшем все это. Delfi Viņa рассказывает о непростом жизненном пути Джоан Роулинг, создавшей волшебные миры Гарри Поттера, так понравившиеся детям (да что там скрывать, и взрослым по всему миру). Перед тем, как явить свету мировой бестселлер, Роулинг была одинокой матерью, страдавшей от глубокой депрессии, а в выпуске книги ей отказали поочередно 12 издательств.

Джоан с детства любила книги. Говорят, что свой первый рассказ будущая любимица миллионов написала еще в шестилетнем возрасте, а в 11 уже стала автором новеллы о семи проклятых бриллиантах и их владельцах.

Но чем дальше, тем меньше жизнь Джоан напоминала розовый сад, и как она сама призналась в интервью The New Yorker, на нее очень сильно повлияла болезнь матери и напряженная ситуация в семье.

Когда после десяти лет борьбы с рассеянным склерозом мать Джоан умерла, то девушка переехала в Португалию, чтобы начать там новую жизнь, преподавая английский язык. Вечерами она работала, а днем писала то, что позже вылилось в восемь замечательных книг о волшебнике Гарри Поттере. Вскоре судьба решила сделать новый поворот — Джоан влюбилась и вышла замуж. А 1993 году на свет появилась ее дочь Джессика. Но замужество оказалось тяжелым испытанием для будущей писательницы (некоторые СМИ даже выдвигали версии, что Роулинг не раз подвергалась физическому и моральному насилию со стороны супруга), и через 13 месяцев пара подала на развод. Джоан забрала дочь и уехала из Порту в Эдинбург.

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Без работы и средств к существованию, обитая с дочерью в маленькой каморке, Джоан впала в глубокую депрессию, и даже всерьез задумалась о самоубийстве. Выживая на пособия, и все больше фантазировала о таком притягательном и полном волшебства мире Гарри Поттера. "Я пережила чрезвычайно кратковременный брак, я была матерью-одиночкой без работы, я была настолько бедной, насколько это вообще возможно в современной Великобритании. По всем принятым стандартам меня можно было назвать настоящей неудачницей, и я знала об этом", — рассказала Джоан во время выступления в Гарвардском Университете.

По словам писательницы, именно написание и издание книги перевернуло ее жизнь, ведь именно благодаря истории о Гарри Поттере Роулинг смогла из нищей неудачницы стать одной из немногих женщин, возглавляющих топы самых успешных людей планеты.

