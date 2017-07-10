Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Отсутствие баланса между карьерой и личной жизнью — эта фраза, на самом деле, характеризует многих знаменитостей, и американская певица Николь Шерзингер — еще один наглядный пример того, как стремление к реализации амбиций в профессиональной сфере могут погубить личную жизнь, а особенно в том случае, если вторая половинка тоже относится к числу известных людей. Кроме того, между не очень удачными любовными приключениями и напряженным рабочим графиком так легко забыть о своем здоровье! DELFI Viņa рассказывает, как экзотической красавице Николь Шерзингер удалось преодолеть жизненные невзгоды и обрести себя заново.

Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер (англ. Nicole Prascovia Elikolani Valiente Scherzinger) родилась 29 июня 1978 года в Гонолулу, штат Гавайи. Биологический отец Николь, Альфонсо Валиенте был филиппинцем, а мать Розмари — наполовину украинкой, наполовину гавайкой. Одно из своих имен, Прасковья, Николь получила "в наследство" от бабушки. Когда она родилась, eë матери Розмари было всего 18. Через три года после рождения дочери она ушла от мужа и переехали с малышкой Николь в Кентукки. Именно там Розмари познакомилась с Гарри Шерзингером, который стал для будущей певицы не просто отчимом, а самым настоящим отцом.

Свой путь артистки Николь также начала в кентуккийском городке Луисвилл, посещая Школу искусств и выступая в местном театре.

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В одном интервью Николь призналась, как ощутила желание стать певицей — это произошло, когда родители подарили ей записи легендарной Уитни Хьюстон. "У моих мамы и папы совсем не было денег, но они купили мне плеер и кассеты Уитни", — откровенно рассказала Шерзингер.