"Я просыпаюсь, и боль просыпается вместе со мной", — так 25-летняя Анастасия описывает свою жизнь. Ее историю публикует Здоровье.mail.ru.
Моя болезнь, скорее всего, не убьет меня. Вполне вероятно, что я проживу долгую жизнь. Я даже не знаю, рада ли я этому. Сравнивая себя с другими, я иногда думаю, что плохих дней у меня слишком много. Зато все остальные дни становятся хорошими.
Чтобы поставить диагноз и найти причину постоянной боли, перепадов настроения, сниженного либидо и непрекращающихся проблем с кожей, ей понадобились годы. И даже тот диагноз, что есть, можно оспорить.
Сейчас Насте 25 лет. С постоянной головной болью она живет больше 10. "За это время я приняла важнейшие решения в жизни",— рассказывает девушка.
"В юности я думала, что мою жизнь определяет мой личный выбор: с кем дружить и встречаться, кем работать, какие читать книги и какие смотреть фильмы. Но судьба сделала важный выбор за меня, и теперь мне приходится жить с поправкой на качество жизни", — говорит Настя.
Термин "качество жизни" медицинский — он связан с ощущением человеком своего физического, психологического, социального и эмоционального благополучия. На западе практикуют специальное исчисление таких "качественных" лет. Каждый год, прожитый человеком, умножается на коэффициент от 1.0 (абсолютное здоровье, максимальное качество жизни) до 0.0 (смерть).
По словам Анастасии, в какой-то момент смерть казалась ей такой привлекательной, что вычислить коэффициент качества своей жизни не представлялось возможным.