Моя болезнь, скорее всего, не убьет меня. Вполне вероятно, что я проживу долгую жизнь. Я даже не знаю, рада ли я этому. Сравнивая себя с другими, я иногда думаю, что плохих дней у меня слишком много. Зато все остальные дни становятся хорошими. Чтобы поставить диагноз и найти причину постоянной боли, перепадов настроения, сниженного либидо и непрекращающихся проблем с кожей, ей понадобились годы. И даже тот диагноз, что есть, можно оспорить.





Сейчас Насте 25 лет. С постоянной головной болью она живет больше 10. "За это время я приняла важнейшие решения в жизни",— рассказывает девушка.





"В юности я думала, что мою жизнь определяет мой личный выбор: с кем дружить и встречаться, кем работать, какие читать книги и какие смотреть фильмы. Но судьба сделала важный выбор за меня, и теперь мне приходится жить с поправкой на качество жизни", — говорит Настя.

