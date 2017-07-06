Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

О Кортни Лав говорят много и часто, но не всегда понятно, что из этого правда, а что — преувеличенные слухи. Жизнь столь свободолюбивой и неординарной личности иногда намного невероятнее любой, даже самой извращенной сплетни. Delfi Viņa рассказывает о совместной жизни с лидером группы "Nirvana" и о жизни Кортни после его смерти.

Кортни Лав родилась 9 июля 1964 года в солнечном Сан-Франциско, штате Калифорния. Родители девочки развелись, когда ей было пять лет, и дальше ее воспитывала мама. Надо отметить, что Кортни уже с младых лет отличалась непростым характером.

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После нескольких неудачных попыток получить диплом в колледже Кортни путешествовала по миру, насколько позволяли средства, которые давала ей бабушка. В Ливерпуле Кортни познакомилась с музыкантом Джулианом Коупом, который увлек ее по своим следам и убедил выйти на сцену. Однако их любовь продлилась недолго и после расставания Кортни вернулась обратно в США.

Параллельно с попытками пробиться на музыкальную сцену, Кортни работала стриптизершей. Позже она рассказала, что именно благодаря этой работе она смогла накопить на создание своей группы: "Чтобы накопить деньги, мне пришлось стать очень экономной. Тогда было очень много соблазнов в плане наркотиков и я придумала, что когда заработаю миллион долларов, то попробую любые наркотики, какие захочу. Что, кстати, я и сделала".

Объединив усилия еще с двумя девушками, Кортни создала женское трио "Sugar Baby Doll" — девушки в кукольных платьицах с диким начесом и в боевом раскрасе играли панк-рок, но вскоре их пути разошлись, и несмотря на попытку Кортни скооперироваться с одной из участниц, в тот раз ничего не получилось.

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Кортни не унывала и пробовала свои силы на актерском поприще. Она снялась в двух фильмах режиссера Алекса Кокса "Sid and Nancy" (1986) и "Straight to Hell" (1986, где она работала с такими звездами как Гэри Олдман, Деннис Хоппер, Грейс Джонс и Джим Джармуш. Эти фильмы не были коммерчески успешными и сейчас представляют интерес скорее только для коллекционеров.

Терпя неудачи одну за другой, Кортни твердо решила сконцентрироваться на чем-то одном и научилась играть на гитаре. В 1989 году она основала свою группу "Hole" и в этот раз не прогадала — группа быстро завоевала сердца поклонников жанра, а спустя три года выпустила свой дебютный альбом "Pretty on the Inside".