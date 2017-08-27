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Роковое сообщение: знаменитости, с которыми расстались через SMS

DELFI Woman
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Перри Эдвардс
Роковое сообщение: знаменитости, с которыми расстались через SMS
Foto: Reuters/Scanpix

Мы живем в цифровую эпоху и, надо признаться, общение в чатах и мессенджерах становится привычнее и удобнее настоящих встреч. Неудивительно, что в дигитальную плоскость переместились и романтические отношения. Nicki Swift рассказывает о знаменитостях, с которыми их вторые половинки расстались при помощи SMS.

Американская певица Кэти Перри призналась, что ее бывший муж, британский актер и шоумен Расселл Брэнд расстался с ней, отправив текстовое сообщение прямо под Новый год. "С тех пор мы с ним не общались", — рассказывает Кэти.

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Перри Эдвардс

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DELFI Woman

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