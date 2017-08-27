Роковое сообщение: знаменитости, с которыми расстались через SMS

Мы живем в цифровую эпоху и, надо признаться, общение в чатах и мессенджерах становится привычнее и удобнее настоящих встреч. Неудивительно, что в дигитальную плоскость переместились и романтические отношения. Nicki Swift рассказывает о знаменитостях, с которыми их вторые половинки расстались при помощи SMS.