С любовью к исламу. История "латышки в никабе" Лиги Фатимы Легздини

Религией девушка начала интересоваться еще в 12 лет, на школьных уроках истории. Несмотря на то, что сама Лига Фатима была лютеранкой, ее почему-то больше всего привлек именно ислам. Он казался девушке чистым и истинным. Захотелось ближе познакомиться с ним.

"Так совпало что именно тогда произошли известные всем события 11 сентября, и вокруг стали очень много говорить о мусульманах в негативном ключе. Я захотела понять, почему это происходит, ведь все, что говорили об исламе СМИ, шло вразрез тем, что я читала о нем в научных книгах и в самом Коране", — рассказывает Лига Фатима.

Все изменила поездка в Египет

"Я начала изучать арабский язык, и летом, после 11 класса, уехала для закрепления знаний на месяц в Египет, где впервые встретилась с живыми мусульманами. Там все было так красиво! Я встретила множество милых людей, верующих всей душой. Там же я начала носить платок и молиться. Но лишь вернувшись в Латвию, я поняла, что это для меня всерьез, что это — мой настоящий путь", — вспоминает девушка. Лига закончила школу с "Золотой стипендией", поступила сразу в два ВУЗа — Страдиня и Латвийский университет, и тогда же, прямо здесь — в рижской мечети, приняла ислам. Вместе с новой верой у Лиги появилось и второе имя — Фатима. Именно это имя носила дочь Пророка Мухаммада, и девушке оно очень понравилось после прочтения книги Пауло Коэльо "Алхимик".







Вопреки стереотипам: муж — латыш





Лига Фатима — единственная из всей своей христианской семьи, кто решился на переход в другую религию. Но, по словам самой девушки, родственники уважают ее решение. Куда более непривычно то, что если большая часть европейских девушек, принимающих ислам, делает это ради замужества с мусульманами, то Лига Фатима вышла замуж за латышского парня, и он вслед за любимой перешел в ее новую религию.





"Я перешла в ислам из-за внутренней потребности. Эта вера привлекла меня возможностью получить ответы на самые разные вопросы, и в отличие от христианства, предусматривающиего триетизм, ислам говорит о наличии лишь одного Бога", — объясняет девушка, добавляя, что данная религия имеет более высокие моральные ценности.





Никаб — средство приближения к Богу





"Сначала я носила только платок, потом начала надевать длинные юбки и преимущественно темную одежду, а после свадьбы я облачилась уже в никаб. На самом деле, я давно хотела это сделать, но было трудно собраться для такого шага, и потом… после одной большой перемены легче решиться на другую", — считает Лига Фатима.





По словам девушки, решимости ей придало также и знакомство с египетскими женщинами.





"Я познакомилась с несколькими сестрами, которые закрывали лица, и узнала, какие они сердечные, милые и светлые, и мне показалось, что никаб помогает им практиковать религию. Мне тоже захотелось это почувствовать, и теперь, по своему опыту, я могу сказать, что мне это помогает в стремлении стать лучше", — говорит девушка.

Никаб — не самоцель, а инструмент, помогающий нам. К примеру, он позволяет сохранять дистанцию во время разговора с представителями противоположного пола. Но, что более важно — он служит напоминанием тому, зачем я живу, и какова моя цель. Лига Фатима знакома еще с двумя латвийскими девушками, которые носят традиционную мусульманскую одежду. Тем не менее, она признает, что ей приходилось за эти годы слышать в свой адрес нелестные комментарии от посторонних людей на улицах, и ситуация обострилась, когда в Латвии начал обсуждаться вопрос о принятии беженцев.







Людьми движет страх





"На самом деле, разные замечания начались еще в то время, когда я носила платок", — признается Лига Фатима. "А с ношением никаба комментариев стало чуть меньше, потому что люди просто боятся. И вновь все резко изменилось, когда начались эти разговоры о беженцах — посторонние люди стали говорить мне "едь домой" и тому подобные гадости в более грубой форме".



