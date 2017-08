Семь интересных фактов о принцессе Диане, о которых вы даже не догадывались

Когда Эндрю Мортон писал знаменитую биографическую книгу о принцессе Диане, у него был эксклюзивный источник — она сама. В книге "Диана: История ее словами" (Diana: Her True Story in Her Own Words) биограф этой легендарной и вдохновляющей женщины делится ее наследием, пишет Woman’s Day.

Принцесса Диана обратилась к писателю Эндрю Мортону, чтобы он помог рассказать ее историю. Его книга стала бестселлером и полностью изменила восприятие обществом Дианы и всей королевской семьи. Однако до момента смерти принцессы Мортон держал в тайне ее непосредственное участие в написании книги.

После этого он рассказал о том, каково это — когда самая знаменитая женщина в мире делится с тобой своими сокровенными мыслями, а также объяснил, как, на его взгляд, жизнь и смерть принцессы Дианы изменили королевскую семью. Диана проверяла, насколько подходящим автором был Мортон Foto: AFP/Scanpix Мортон рассказал, что познакомился с Дианой еще будучи репортером и близко общаясь с ее другом — Джеймсом Колхерстом. Когда Диана искала автора, которому смогла бы довериться, она выбрала Мортона, потому что он был независимым писателем — не был привязан к какому-то изданию, теле- или радиостанции, и, соответственно, мог беспристрастно рассказать ее историю.

Но прежде чем нанять автора, Диана проверила его: "Она дала мне небольшое количество информации, чтобы я написал об этом историю. Это позволило ей обрести некое чувство контроля, которого ей так не хватало в жизни. На тот момент ни я, ни кто-либо другой еще не знал, как сильно она хотела рассказать свою историю". Ее участие в написании книги было тайной, которая чуть не раскрылась Foto: AP/Scanpix Диана записывала свои мысли на аудиопленку и передавала Мортону кассеты через Колхерста. Она могла сказать, что никогда не разговаривала с Мортоном о книге, и технически это было бы правдой.

Но однажды их чуть не поймали: "Один раз мы все-таки договорились встретиться за обедом, но ее преследовали папарацци, которые находились в конце улицы, где мы должны были встретиться. Поэтому мы отменили встречу — это было слишком опасно. Если бы во дворце узнали, что Диана лично послужила источником для этой книги, это был бы огромный скандал", — подчеркнул Мортон. У Дианы было потрясающее чувство юмора Foto: AP/Scanpix По мнению Мортона, люди даже сегодня слишком много внимания уделяют трагедии и драме в жизни Дианы, и не говорят о том, какой веселой она была. А принцы Уильям и Генри недавно рассказали, что их мать любила розыгрыши и частенько давала сыновьям конфеты, чтобы те прятали их под рубашками.

"До того момента, пока Уильям и Генри не рассказали об этом, в обществе было принято считать Диану весьма печальным персонажем, и я бы даже сказал, страдалицей, но это не так. Диана радовалась жизни, ее аудиозаписи были полны юмора. Сама она никогда не относилась к себе слишком серьезно. Но об этом все забывают", — сокрушается писатель. Стремление Дианы к свободе угрожало ее безопасности Foto: Reuters/Scanpix После развода принцесса Диана отказалась от королевской защиты. "Диана часто говорила, что хочет путешествовать налегке и без телохранителя. Ей хотелось все делать самой. Диана считала, что такая безопасность ограничивает ее — она не могла общаться с теми, с кем хотела и не могла делать то, что хотела, ведь рядом с ней всегда были посторонние люди", — поясняет Мортон.

При этом, многие считают, что, если бы в роковую ночь с Дианой был ее телохранитель, то он настоял бы на том, чтобы она пристегнулась, и, возможно, это спасло бы ей жизнь. Люди до сих пор не верят в случайность смерти Дианы Foto: Vida Press СМИ и по сей день рассматривают несколько теорий заговора, окружающих смерть принцессы Дианы. Несмотря на то, что было проведено множество расследований, которые опровергли некоторые из теорий, люди до сих пор придерживаются мнения, что смерть Дианы не была просто несчастным случаем. Мортон считает, что причина кроется в прижизненном отношении к Диане: "Она была своего рода заложницей правящей системы. К тому же, всю ее взрослую жизнь, с 20 лет и до развода, ей говорили, что отношения ее мужа с Камиллой, Герцогиней Корнуольской, носили чисто платонический характер, и что они были просто друзьями". Мортон сразу же отбрасывает одну версию: якобы Диана написала письмо, в котором лично утверждала, что принц Чарльз собирается ее убить, подстроив автомобильную аварию.

Мортон объясняет: "Когда я писал книгу, Диана часто общалась с Ферджи (Герцогиня Йоркская — прим. ред.) насчет прогнозов и сообщений от астрологов. Поэтому я думаю, что если она так боялась разбиться в автомобиле, то ей бы обязательно предсказали нечто подобное — почему тогда она не пристегнулась?". Диана могла бы стать второй Жаклин Кеннеди Foto: Reuters/Scanpix "Диана многое делала для того, чтобы отделить себя от королевской семьи, и чтобы ее воспринимали не как принцессу Уэльскую, а как принцессу мира. Я не могу припомнить кого-либо, в этом смысле более схожего с Дианой, чем Жаклин Кеннеди. Она занималась благотворительной и гуманитарной помощью миру и хотела использовать свое влияние на пользу планете, но в то же время искала стабильных отношений, так как ее сердце было разбито после разрыва с кардиохирургом Хаснатом Ханом. Как и в случае с Джеки Онассис, ей было очень тяжело найти кого-то, кто был бы готов принять на себя такую ношу — постоянно быть на виду", — считает Эндрю Мортон. Уильям продолжает дело Дианы, и многие хотят видеть его королем Foto: AP/Scanpix "Уильям вобрал в себя лучшее от Дианы и лучшее от королевы. Он внимателен, вдумчив, мужественен — типичные качества королевской династии, и чувствителен, человечен и открыт — это качества от Дианы", — отмечает Мортон. Популярность Дианы привела к тому, что многие хотят, чтобы королевская корона перешла прямиком к Уильяму, минуя его отца — принца Чарльза. Большинство считают, что власть Чарльза будет периодом междуцарствия, и по-настоящему перенять правление сможет только Уильям. Честно говоря, за последние 25 лет идея пропустить одно поколение просматривается везде, хоть этому и не бывать. Однако это может указывать на то, что у принца Чарльза не будет той же поддержки и авторитета, что у королевы.