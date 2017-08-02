Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Анна Якоба — молодая мама. А недавно она основала еще и собственную компанию по производству сумочек. В интервью Delfi Viņa Анна рассказала о случайном начале бизнеса, философии своих сумочек, а также о том, почему женщинам не надо постоянно быть во всеоружии.

"Я — мама" — это первое, что о себе говорит Анна Якоба. Она воспитывает годовалую дочку, а недавно, заранее сама того не планируя, начала продавать сумочки собственного дизайна под брендом Duuze. Сейчас Анна стоит в самом начале предпринимательского пути, но признается, что вовсе не мечтает о создании большого предприятия. Почему? Сегодня она занимается развитием бренда — сами сумочки шьет ее приятельница, а на ней лежит вся организаторская деятельность и работа с клиентами. И Анне бы не хотелось расширять производство именно поэтому — при больших масштабах не будет возможности личного общения с каждым покупателем.

В свободное время Анна с удовольствием посещает театры, выставки, занимается спортом, но с рождением ребенка это стало выходить гораздо реже. "Если я сейчас скажу, что мне это нравится, то будет немного лукаво, потому что в последний раз я была в театре года два назад", — улыбаясь, рассказывает Анна и добавляет, что после долгого перерыва они с мужем потихоньку возвращаются к своим хобби.

Хотела сумочку, которой не существует

Идея о сумочном бизнесе появилась случайно во время декретного отпуска, но не потому что Анна искала себе новое занятие — ей просто понадобилась новая сумочка. Анна считает, что сложно быть женщиной, которая точно знает, чего хочет, потому что подобные вещи практически невозможно найти. "Я часто прихожу домой разочарованная, потому не могу найти то, что хочу. Вот мне нужна была сумочка. Я придумала, какую хочу, но на латвийском рынке не было именно такой. Как сказала одна моя клиентка — "В магазинах сплошь сумки для пенсионеров или туристов", — рассказывает Анна.

Тогда она набросала эскиз желаемой сумочки и попыталась отыскать нечто похожее за пределами Латвии. Не найдя сумочку мечты и в других странах, она обсудила проблему со подругой, которая давно занимается шитьем, и тогда внезапно у них возникла идея о создании Duuze.Тогда Анне казалось, что ее идея является либо совершенно безумной, либо же гениальной. Подруга была уверена во втором варианте, и поэтому согласилась сшить Анне сумочку. Результат ей так понравился, что она и себе затем сшила точно такую же.

Увидев сумочку Анны, многие стали спрашивать, где она ее приобрела. А муж подтолкнул Анну на то, чтобы она создала коллекцию подобных изделий для более широкой аудитории. "Так все и началось. Пока все происходит на низких оборотах, но я даже не думала, что это перерастет в большой проект", — продолжает Анна.

Она рассказывает, что сумочки Duuze очень маленькие — в них умещается всего несколько вещиц, но зато носить их можно совершенно по-разному, и каждый сможет найти свое индивидуальное решение.

Сумочка как способ разгрузиться

Анна отмечает, что сумочки для нее больше, чем просто аксессуар: "Мне кажется, что женщины очень часто взваливают на себя огромную ношу — они а прямом смысле носят с собой слишком много вещей. В некотором смысле концептом Duuze был вопрос "Зачем брать так много?". Анна уверена, что некоторым женщинам маленькая вместимость сумочек может показаться неудобной: "Но мне кажется, что это своего рода вызов, потому что, если в сумочке умещается горстка вещиц, то нужно тщательно взвесить, что же действительно туда стоит класть".

Может, нужно смотреть на жизнь немного легче, и не перегружать себя обязанностями и вещами? Анна Якоба.

По словам Анны, хорошо, если у человека с собой есть все необходимое, и он готов к любой жизненной ситуации. Однако она тут же оговаривается: "Многие женщины носят в сумочках вещи, которыми пользуются крайне редко. Бывают ситуации, когда все это действительно пригождается, но так ли часто случается нечто подобное?", — задается вопросом бизнес-леди.

Она призывает женщин отказаться от мысли, что они должны быть спасительницами в любой жизненной ситуации: "Выходите из дома со свободными руками, не только в физическом, но и в эмоциональном смысле". Видя прохожих с сумочками своего производства, Анна всегда очень радуется, и в голове ее неизменно проносится мысль "Ура, вот еще один человек, которому не нужна куча вещей".

Анна подчеркивает, что название ее бренда "Duuze" (от лат. "dūzis" — туз) как бы указывает на то, что у женщин на руках все козыри: "Если ты выбрала туз, то ты победительница в своей жизни".

Самое большое удовольствие — радость клиентов

Анна рассказывает, что клиентки радуются новым сумочкам, и эта радость вдохновляет ее на дальнейшие свершения. "У нас бесплатная доставка по Риге. Я сама развожу заказы, потому что мне нравится встречаться с этими девушками, болтать с ними, отдать сумочку в их руки и желать им приятного лета. Я получаю от всего этого невероятное удовольствие", — рассказывает Анна.

По ее словам, в планы на будущее не входит расширение производства. Анна не хочет терять контакт с клиентками и удовлетворение, которое она получает, передавая им выполненные заказы: "Если бы заказов было больше, то я бы так не смогла, поэтому, наверное, хорошо, что все сейчас обстоит именно так".

Говоря о будущем, Анна признается, что хочет, чтобы сумочки впредь были не только продуктом ее умственного труда, но и ручного: "Я хотела бы сама их шить. Но в шитье я новичок, а хотелось бы попробовать делать это самой", — резюмирует бизнес-леди, добавляя, что ей предстоит еще поработать над этим умением.