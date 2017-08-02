LV

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

DELFI Woman
Оставить комментарий
Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза
Foto: Privātā arhīva foto
Дита Виновскажурналист

Анна Якоба — молодая мама. А недавно она основала еще и собственную компанию по производству сумочек. В интервью Delfi Viņa Анна рассказала о случайном начале бизнеса, философии своих сумочек, а также о том, почему женщинам не надо постоянно быть во всеоружии.

"Я — мама" — это первое, что о себе говорит Анна Якоба. Она воспитывает годовалую дочку, а недавно, заранее сама того не планируя, начала продавать сумочки собственного дизайна под брендом Duuze. Сейчас Анна стоит в самом начале предпринимательского пути, но признается, что вовсе не мечтает о создании большого предприятия. Почему? Сегодня она занимается развитием бренда — сами сумочки шьет ее приятельница, а на ней лежит вся организаторская деятельность и работа с клиентами. И Анне бы не хотелось расширять производство именно поэтому — при больших масштабах не будет возможности личного общения с каждым покупателем.

В свободное время Анна с удовольствием посещает театры, выставки, занимается спортом, но с рождением ребенка это стало выходить гораздо реже. "Если я сейчас скажу, что мне это нравится, то будет немного лукаво, потому что в последний раз я была в театре года два назад", — улыбаясь, рассказывает Анна и добавляет, что после долгого перерыва они с мужем потихоньку возвращаются к своим хобби.

Хотела сумочку, которой не существует

Идея о сумочном бизнесе появилась случайно во время декретного отпуска, но не потому что Анна искала себе новое занятие — ей просто понадобилась новая сумочка. Анна считает, что сложно быть женщиной, которая точно знает, чего хочет, потому что подобные вещи практически невозможно найти. "Я часто прихожу домой разочарованная, потому не могу найти то, что хочу. Вот мне нужна была сумочка. Я придумала, какую хочу, но на латвийском рынке не было именно такой. Как сказала одна моя клиентка — "В магазинах сплошь сумки для пенсионеров или туристов", — рассказывает Анна.

Тогда она набросала эскиз желаемой сумочки и попыталась отыскать нечто похожее за пределами Латвии. Не найдя сумочку мечты и в других странах, она обсудила проблему со подругой, которая давно занимается шитьем, и тогда внезапно у них возникла идея о создании Duuze.Тогда Анне казалось, что ее идея является либо совершенно безумной, либо же гениальной. Подруга была уверена во втором варианте, и поэтому согласилась сшить Анне сумочку. Результат ей так понравился, что она и себе затем сшила точно такую же.

Увидев сумочку Анны, многие стали спрашивать, где она ее приобрела. А муж подтолкнул Анну на то, чтобы она создала коллекцию подобных изделий для более широкой аудитории. "Так все и началось. Пока все происходит на низких оборотах, но я даже не думала, что это перерастет в большой проект", — продолжает Анна.

Она рассказывает, что сумочки Duuze очень маленькие — в них умещается всего несколько вещиц, но зато носить их можно совершенно по-разному, и каждый сможет найти свое индивидуальное решение.

Сумочка как способ разгрузиться

Анна отмечает, что сумочки для нее больше, чем просто аксессуар: "Мне кажется, что женщины очень часто взваливают на себя огромную ношу — они а прямом смысле носят с собой слишком много вещей. В некотором смысле концептом Duuze был вопрос "Зачем брать так много?". Анна уверена, что некоторым женщинам маленькая вместимость сумочек может показаться неудобной: "Но мне кажется, что это своего рода вызов, потому что, если в сумочке умещается горстка вещиц, то нужно тщательно взвесить, что же действительно туда стоит класть".

Может, нужно смотреть на жизнь немного легче, и не перегружать себя обязанностями и вещами? Анна Якоба.

По словам Анны, хорошо, если у человека с собой есть все необходимое, и он готов к любой жизненной ситуации. Однако она тут же оговаривается: "Многие женщины носят в сумочках вещи, которыми пользуются крайне редко. Бывают ситуации, когда все это действительно пригождается, но так ли часто случается нечто подобное?", — задается вопросом бизнес-леди.

Она призывает женщин отказаться от мысли, что они должны быть спасительницами в любой жизненной ситуации: "Выходите из дома со свободными руками, не только в физическом, но и в эмоциональном смысле". Видя прохожих с сумочками своего производства, Анна всегда очень радуется, и в голове ее неизменно проносится мысль "Ура, вот еще один человек, которому не нужна куча вещей".

Анна подчеркивает, что название ее бренда "Duuze" (от лат. "dūzis" — туз) как бы указывает на то, что у женщин на руках все козыри: "Если ты выбрала туз, то ты победительница в своей жизни".

Самое большое удовольствие — радость клиентов

Анна рассказывает, что клиентки радуются новым сумочкам, и эта радость вдохновляет ее на дальнейшие свершения. "У нас бесплатная доставка по Риге. Я сама развожу заказы, потому что мне нравится встречаться с этими девушками, болтать с ними, отдать сумочку в их руки и желать им приятного лета. Я получаю от всего этого невероятное удовольствие", — рассказывает Анна.

По ее словам, в планы на будущее не входит расширение производства. Анна не хочет терять контакт с клиентками и удовлетворение, которое она получает, передавая им выполненные заказы: "Если бы заказов было больше, то я бы так не смогла, поэтому, наверное, хорошо, что все сейчас обстоит именно так".

Говоря о будущем, Анна признается, что хочет, чтобы сумочки впредь были не только продуктом ее умственного труда, но и ручного: "Я хотела бы сама их шить. Но в шитье я новичок, а хотелось бы попробовать делать это самой", — резюмирует бизнес-леди, добавляя, что ей предстоит еще поработать над этим умением.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Когда лучший друг становится бизнес-партнером.

Когда лучший друг становится бизнес-партнером. "Мятные" девочки Ребека и Лига о своем бренде и здоровом патриотизме
Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте
Бросить все и начать свое дело. Как топ-модель и работница банка открыли свой бизнес

Бросить все и начать свое дело. Как топ-модель и работница банка открыли свой бизнес
Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Не хлопком единым. Лучшие летние образы с льняными брюками

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Ābolu, gurķu, ingvera un zaļās tējas smūtijs

Мы едим не только салатные листья и капусту. Специалист по питанию о плюсах и минусах сыроедения

подробнее
Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе

Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Ābolu, gurķu, ingvera un zaļās tējas smūtijs

Мы едим не только салатные листья и капусту. Специалист по питанию о плюсах и минусах сыроедения

ФОТО: 15 знаменитостей, которые решились на сэлфи без макияжа

ФОТО: 15 знаменитостей, которые решились на сэлфи без макияжа (1)

подробнее
Только на woman
Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Maija Silova

Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве