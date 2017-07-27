Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Юрите Круме 29 лет, и уже три года она занимается предпринимательской деятельностью, читает лекции в ВУЗе и ведет персональные тренинги. В свободное время она пишет музыку и являетс довольно известным диджеем. Но у Юриты есть проблема, которая мешает ее жизни — она зависима от еды, пишет Delfi Viņa.

Пищевая зависимость действительно является проблемой — как зависимость алкогольная и наркотическая. Это психологическое отклонение затрагивает неполные 6% жителей США, пишет Authority Nutrition. Если данное состояние не диагностировать и своевременно не начать лечение, то его развитие может привести к возникновению различных проблем со здоровьем — к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и даже… к летальному исходу.

Приступ обжорства может вызвать что угодно — остановиться уже невозможно

"Судя по семейным фотографиям, все женщины в моем роду имели "формы". Я сама из Латгале, где накрыть стол и хорошо поесть — настоящая традиция. Конечно, нездоровое питание и любовь к сладостям в детстве было делом обычным. Возможно, по этой причине и из-за неправильного обмена веществ я всю жизнь была пышкой", — рассказывает Юрита.

Неконтролируемую тягу к еде она начала замечать вскоре после того, как переехала в Ригу, чтобы учиться. "Начала замечать, что тревога, страхи, стресс, критика и обида стали причинами для того, чтобы пойти за едой, которая несла в себе успокоение". Приступы Юрита связывает с детской травмой — в школе ее из-за полноты часто унижали и оскорбляли. Тогда она начала испытывать неприязнь к собственному телу. Во время уроков спорта только шутки помогали преодолеть унижение, которое она ощущала, будучи не в силах выполнить те или иные нормативы под улюлюканье одноклассников.

На вопрос о том, как живут люди, столкнувшиеся с подобной проблемой, Юрита отвечает следующее: "Зачастую ты выходишь из магазина не с одним маленьким мороженым, а с эклером, медовым тортом и еще пачкой печенья, которые съешь не за несколько дней, а сразу же после прихода домой. В моменты стресса все твое нутро будет кричать о том, что нужно срочно съесть что-нибудь вкусное, что это поможет тебе почувствовать себя лучше. Умом понимаешь, что лучше точно не будет, что потом будет мучать отвращение и чувство вины, но как только кладешь первую ложку десерта в рот, уже не остановишься, пока не объешься и не станешь противна себе, но зато более спокойна…".

Физкультура — первый шаг к лучшему самочувствию

"Чтобы справиться с проблемой, я ежедневно с собой работаю. Читаю и психологические книги, и эзотерику. Чтобы справиться с зависимостью, нужно избавиться от причин, которые ее вызвали — от нелюбви к себе, от тревожности. И тогда пройдут и приступы". Юрита говорит, что у нее также были панические атаки и другие симптомы, из-за которых она вынуждена была обратиться за помощью к специалисту. "Адаптационные расстройства, пролонгированный депрессивный эпизод" — такой диагноз ей поставили врачи. И, как бы банально это ни звучало, одно из лучших средств, которое помогает девушке в ее нелегкой борьбе — это занятия физкультурой.

Foto: Privātā arhīva foto

"Полтора года назад я отправилась в путешествие по Японии. В самолете нужно было провести 11 часов и я чувствовала себя очень некомфортно — болело сердце, лишний вес мешал двигаться, во время полета опухли лодыжки, я потела и страдала. Когда вернулась в Латвию, поняла, что так продолжаться не может, и с собой нужно что-то делать."

Юрита связалась с тренером, которого ей посоветовала знакомая, и со слезами на глазах объяснила свою проблему. "Тренер разработал индивидуальную программу занятий и питания, и я начала ходить на тренировки. Стала одной из тех девочек, которой нравится "тягать блины". За год избавилась от 26 лишних кг, но 10 из них через несколько месяцев вернулись обратно. Почему? Потому что корень моего недуга никуда не делся — тревоги, низкая самооценка и беспокойство по поводу того, что обо мне думают окружающие".

Почему бы не любить себя такой, какая я есть?

"Самое сложное — ощущение, что ты не контролируешь себя. Зависимость вызывает отчаяние, если не знаешь, как ее побороть или не можешь сделать это так быстро, как бы тебе хотелось. Я 10 лет осознаю свою зависимость, и считаю ее причиной того, почему я никогда не могла построить здоровые отношения с другими людьми. Дело вовсе не в моей внешности или моем весе, а в том, что я находилась во власти страхов, сомнений и неуверенности", — объясняет Юрита.

Foto: Privātā arhīva foto

Юрита поняла, что только человек со здоровой психикой может строить здоровые отношения. Поэтому она советует другим девушкам меньше переживать из-за своего веса, внешности или одежды, а больше думать о самовосприятии и любви к себе.

"В процессе выздоровления мне своей поддержкой очень помогали близкие друзья — кто-то советом, а кто-то и пинком, который был нужен не меньше, чтобы я прекратила думать о себе глупости и начала себя ценить. Ведь друзья меня любят такой, какая я есть, так почему бы и мне себя такой не любить?". Юрита также считает, что эффективным мотиватором может стать… страх смерти. "Признаюсь, я иногда очень сильно этого боюсь. И это ощущение иногда очень помогает мне стараться жить лучше — ведь жизнь у нас всего одна! Живите для себя, а уж только потом — для других. Любите себя! А уж только потом — кого-то еще. Это так просто!", — резюмирует она.