"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Интарс Бусулис — латвийский певец, музыкант и композитор, известный и любимый как в нашей стране, так и за ее пределами. Победитель конкурса "Новая Волна", участник популярных тв-шоу "Голос" и "Точь-в-точь" продолжает выступать в качестве вокалиста и тромбониста в составе легендарного биг-бэнда Латвийского радио, и всячески иначе стремится покорить Олимп шоу-бизнеса, а DELFI Woman публикует правила жизни харизматичного артиста.

Музыка — это, во-первых, дело моей жизни, и я ее люблю, а во-вторых — она дополняет меня. И вообще, все связано между собой. Музыка дает силы заниматься разными вещами, а, к примеру, семья дает силы заниматься музыкой.







Я не считаю свои вокальные данные особенными. В смысле, чисто технически есть тысячи голосов лучше моего. Кстати, в своей жизни я не брал ни одного урока вокала. Я просто стараюсь искать свой подход и проживать историю каждой песни. Как так произошло, что тромбонист запел? В 2001 году вместе с Раймондсом Тигулисом мы собрали первый латвийский бойз-бенд "Caffe", где я был солистом. Но я начал тогда петь из-за того, что в оркестре были свои истории с начальством, и я там не мог играть. А через полтора года пения я вернулся обратно в музыку.





Не думал, что в шоу "Голос" реально попасть. Друзья вдохновили, да еще и заполнили за меня анкету. Даже дойдя до полуфинала, я все еще не думал, что это возможно, но реальность преподнесла свой сюрприз. Видимо, я просто везучий человек.

Foto: Instagram.com/intarsbusulis

Любовь с первого взгляда реальна, хотя кто-то, возможно, влюбляется и со взгляда сотого. К примеру, я полюбил свою жену с третьего взгляда. Помогает ли любовь в творчестве? Возможно. По крайней мере, проблемы в любви точно могут ему помешать. Но ведь мы говорим не только о любви одного человека к другому? Что-то хорошее происходит только с теми, кто любит жизнь, кто увлечен чем-то.







Иногда я бываю романтичным. Не очень часто выходит, но случается. Идеальный романтический день можно провести в маленьком уютном городке — прогуливаясь, загорая и плавая. А можно романтично время провести и одному. Почему бы и нет? А вот "вечерняя романтика" у меня ассоциируется почему-то исключительно с тишиной и разного рода нежностями.





Я не пример идеального мужчины. Я редко бываю дома, мог бы больше делать, больше помогать жене — я вообще искренне удивляюсь, как ей удается со всем справляться! Но мы просто очень хорошо знаем друг друга, поэтому она прощает мои недостатки. А так, конечно, мужчина должен быть уверенным, надежным, с принципами и понятиями чести, чтобы женщину на руках носил. Это все, разумеется, клише, но я консервативный человек в этом плане, и живу "по старой схеме".

Foto: Publicitātes foto

Женщинам стоит быть естественными. Красота невозможна без натуральности. В женщине должна быть душевность, а не весь этот ботокс и накладные ресницы. Не люблю, когда слишком много грима. Легкого макияжа вполне достаточно. Почему девушки так сильно красятся?





Дети должны расти счастливыми. Воспитывая их, нужно делать все, чтобы они знали, как социализироваться, говорить с другими людьми, дружить, чтобы они неписанные законы человеческие умели понимать, чтобы становились полезными членами общества. Но главное — чтобы они были счастливы. Я бываю строгим папой, но своих детей не принуждаю ни к чему. В том числе и к занятиям музыкой. Мы живем нормальной жизнью, и моя популярность им не мешает. Они у меня ребята умные, с юмором.

Foto: Aiga Rēdmane

У меня мало друзей. Мне хватает пары ребят, с которыми мы общаемся с детства, и, конечно, моих родных — моей семьи. Псевдо-друзья сейчас есть у всех — это я про соцсети. Близко я не общаюсь с теми, с кем не хочу общаться. А работать и коммуницировать в профессиональном плане нужно уметь с людьми разными. Мы же все взрослые. Ссориться из-за пустяков — глупо.







Если бы нужно было взять с собой на необитаемый остров лишь три вещи, то я бы захватил с собой холодильник с вечным запасом льда, бочонок с пивом и спички. Вообще, вещей у меня хватает, но ни к одной из них я не привязан настолько, чтобы мне трудно было с ней расстаться. Это ведь просто вещи! А что бы я делал на необитаемом острове без музыкальных инструментов? Не забывайте, что в этом мире звучать может все — и асфальт, и травинки, и деревья. Я бы себе что-нибудь там обязательно придумал.

Foto: Aiga Rēdmane