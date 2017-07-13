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Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

DELFI Woman
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Всегда важный вопрос о роли женщин в обществе
Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах
Foto: LETA
Дита Виновскаредактор DELFI Viņa

Вопрос о правах женщин и их роли в обществе был по-разному актуален в разные периоды нашей истории — его решением занималась, в том числе, и Аспазия — одна из ярчайших звезд латышской литературы, а сегодня жаркие споры на гендерные темы происходят ежедневно в каждой стране мира. О важных вопросах идентификации латвийских женщин DELFI Viņa поговорила с доктором филологии, профессором и руководителем исследовательского центра Feministica Lettica Аусмой Цимдиней.

Несколько месяцев тому назад профессор Аусма Цимдиня завершила работу над двумя своими проектами — "Гендерная социальность, культура и власть: их общность и различия в Латвии и Норвегии" и "Мобильность в изучении языка, культуры и гендерной социальности". Цимдиня указывает, что в своей профессиональной деятельности вдохновилась Аспазией и ее работой в сфере изучения гендерных тем и национальной идентичности.

Хотя вопрос о разделении гендерных ролей в обществе был актуален во все времена, и во многом связывался исследователями с такими витальными понятиями, как человеческая суть и счастье, Цимдиня говорит, что данные новейших исследований указывают на любопытный факт — латвийские мужчины и женщины имеют между собой гораздо больше общего, чем привыкли полагать.

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Всегда важный вопрос о роли женщин в обществе

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DELFI Woman

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