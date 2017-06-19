Логично, что в Заполярье иногда бывает очень холодно. Так холодно, что хочется залезть в горячую воду и не вылезать оттуда. Шведы, которые знают об этом не понаслышке, решили убить двух зайцев сразу: создать необычную сауну и привлечь в свой город дополнительных туристов.

Почти пятиметровое "Солнечное яйцо" создал художественный дуэт Bigert & Bergstrom и расположено оно в Кируне, самом северном городе Швеции. Яйцо сделано из блестящих зеркал из нержавеющей стали с титановым золотистым покрытием, в интерьере использовались камень, дерево, латунь и стекло.

Температура внутри сауны колеблется между 75 и 85 градусами по Цельсию, что идеально подходит для согрева, когда температура снаружи падает до "хороших" минусовых величин.

Яйцо было сделано в рамках проекта по реконструкции Кируны. В ближайшие 20 лет весь город будет перемещен на новое место, из-за опасности обрушения его в ныне заброшенную шахту.