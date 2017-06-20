12 способов защитить свое жилище, отправляясь в поездку

С началом летнего сезона, люди часто проводят свободное время вне дома – выезжают на природу, на дачу и отправляются в путешествия. Для того чтобы во время отсутствия не приходилось волноваться за безопасность жилья важно принять необходимые для защиты квартиры или дома.

1. Не публикуйте информацию о том, что Вы уехали и находитесь вдали от дома. О том, что Вы планируете уехать, должны знать только близкие. Рекомендуется воздержаться от искушения сообщать о своих поездках в социальных сетях или публиковать фотографии из поездки, особенно, если вне дома находится вся семья. Даже непродолжительные поездки могут побудить воров проникнуть в ваш дом. Фотографии путешествия рекомендуется публиковать, вернувшись из поездки.

2. О своей поездке сообщите также и соседям (если имеется такая возможность). Рекомендуется оставить им запасные ключи от квартиры, которые могут понадобиться в случае проникновения или в других непредвиденных ситуациях.

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Попросите их выбирать почту из почтового ящика – полный почтовый ящик для воров служит знаком того, что жилище пустует в течение какого-то времени. Если вы живете в многоквартирном доме, то позаботьтесь о том, чтобы представителям обслуживающей компании был известен номер вашего телефона.

3. Освещайте двор. Освещенный двор или установленная снаружи лампа с детектором движения – одна из причин, чтобы у воров пропало желание проникнуть в вашу собственность. Большинство краж совершается в темное время суток.

4. Используйте в своем доме таймеры для вспомогательных устройств. Они помогут создать впечатление, что дома кто-то есть. Периодическое включение радио, телевизора или света в соответствии с установками таймера может отпугнуть воров.

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5. Соедините включение световых сенсоров с передвижением домашнего питомца (кота). Кот, оставленный дома на один день или на уик-энд, и установленные по траектории его движения лампы с сенсорами – эффективное средство для противостояния ворам. Ничто другое не произведет лучшего впечатления о присутствии в Вашем доме живого существа, как реальное животное. Во время вашего отсутствия кот двигается намного больше, чем вам кажется. Помните – будьте внимательны и не оставляйте надолго животных одних без присмотра!

6. Не искушайте воров своими вещами. Значительная часть воров, прежде чем проникнуть на чужую территорию, оценивает свою будущую добычу. Потенциальных воров нередко привлекают замеченные снаружи ценные предметы на подоконниках или оставленный во дворе велосипед, поэтому избегайте оставлять принадлежащие вам вещи в хорошо просматриваемых местах.

Ни вам, ни вашим детям, ни другим лицам не следует размещать в социальных сетях фотографии с имеющимися в доме ценными предметами. Единственное имущество, способное притормозить воров – это одежда, оставшаяся сохнуть на балконе или во дворе. Это служит намеком, что вы скоро вернетесь, если уехали не дольше чем на несколько дней.

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7. Используйте сейф. Прежде всего, сейф – это не простой металлический ящик, а тяжелый предмет, который очень тяжело вынести из дома и трудно открыть. В нем храните деньги, дорогую технику, украшения, важные документы и другие ценные предметы.

8. Оцените использование необычных тайников. Если вы поклонник детективных сериалов, то скорее всего знаете, в каких местах персонажи этих фильмов чаще всего прячут дорогие предметы, однако эти привычки еще лучше известны представителям преступного мира. Учитывая это, имеет смысл поломать голову и подумать о необычных тайниках, в которых перед отъездом можно было бы оставить деньги или другие дорогие предметы в случае, если в доме нет сейфа.

9. Защищайте двери. Надежными являются только прочные двери с надежными замками и ключами. Они необходимы, независимо от того, живете ли вы в частном доме или же на любом этаже многоквартирного дома. Двойные, открывающиеся наружу двери с двумя или тремя замками, одним из которых будет замок сейфового типа, станут лучшим выбором для защиты жилища от непрошеных гостей.

Надежность ваших дверей повысит также так называемый "незаметный замок". Это дополнительный замок, закрепленный на вашей двери с внутренней стороны, который открывается с помощью пульта дистанционного управления.

10. Защищайте окна. Не все окна одинаковые. У более качественных окон более прочные рамы, которые труднее взломать. Некоторые окна производятся вместе с замками, которые делают их более устойчивыми против взлома.

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Это важно, потому что преступники обычно редко выбивают окна – они больше занимаются их конструкцией. Однако даже самые надежные, прочные оконные конструкции целесообразно дополнительно обезопасить, особенно, если ваши окна на первом этаже. Для этих целей пригодятся и обычные оконные фиксаторы, так называемые предохранители. Другие средства – железные решетки или защитные жалюзи. Выбор, который можно считать одним из самых экономичных и хороших, – защитная пленка на окна, которая послужит преградой, если попытаются выбить окно.

11. Позаботьтесь о сигнализации и системах безопасности. Все больше людей оборудуют в жилище сигнализацию или современные системы безопасности.

Сигнализация отпугивает или служит помехой для вора, привлекает внимание соседей. Система безопасности реагирует на различные опасные ситуации и может передать сигнал в службу безопасности. Сигнализация и системы видеокамер могут служить эффективным комплектом безопасности. Потенциальным ворам иногда достаточно заметить видеокамеру, чтобы они отказались от своих планов.

12. Застрахуйте собственность. Это средство пригодится в тех случаях, когда несмотря ни на что вы стали жертвой воров и был нанесен ущерб. Может случиться, что вор не только вынесет ценные предметы, но также повредит или даже уничтожит имущество, для восстановления которого потребуются дополнительные расходы. Выплата страхового возмещения в этом случае может оказаться ценной материальной поддержкой.