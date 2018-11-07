Белоруссия, Киргизия и Зимбабве: Топ-10 стран для путешествий в 2019 году по версии Lonely Planet

Lonely Planet представила свой список лучших направлений для путешествий в 2019 году.

1. Шри-Ланка

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Путешественники уже оценили Шри-Ланку за сочетание разных религий и культур, за ее древние храмы, богатую и доступную природу, возможности занятия серфингом, а также за ее людей, которые гостеприимны и дружелюбны.

После десятилетий гражданских конфликтов эта страна возрождается. В Шри-Ланку могут ехать и любители семейного отдыха, и адреналиновые наркоманы, и экотуристы, и почитатели здорового образа жизни, и гурманы с любым бюджетом. Посещать можно и север и восток страны, включая те районы, которые ранее были недоступны или труднодоступны, и совершать новые открытия.