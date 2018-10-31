Дракула, Джереми Кларксон и колесо обозрения в соляной шахте: 5 причин, по которым вы обязательно должны побывать в Трансильвании

Delfi Turgid
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2. Попробуйте местное блюдо балмош
Дракула, Джереми Кларксон и колесо обозрения в соляной шахте: 5 причин, по которым вы обязательно должны побывать в Трансильвании
Foto: Shutterstock

Таинственная и прекрасная румынская Трансильвания — это земля темных гор, нетронутых средневековых городов и специфического фольклора. Местный гид Алин Тодеа рассказала туристическому изданию Wanderlust, как можно увлекательно провести время в Трансильвании.

1. Следуйте по "кровавыми следам" Дракулы

Поездку по Трансильвании невозможно себе представить без исследования мест и легенд, которые вдохновили Брэма Стокера на знаменитый роман "Дракула". Хотя Стокер никогда не посещал Трансильванию, он тщательно изучил местный фольклор о вампирах и, в частности, о жизни Влада Цепеша, правителя Княжества Валахия, который якобы пронзал клыками своих врагов и выпивал их кровь.

Начните свое паломничество по местам Дракулы в ресторане Dracula, расположенном на вершине перевала Борго, недалеко от Бистрицы. Потом отправляйтесь в город Сигишоара, где родился Влад, а затем посетите средневековые города Брашов и Сибиу, где содрогаясь от страха прятались его саксонские враги. Поднимитесь на Карпатскую крепость Поенарь и завершите свой тур в замке Дракулы в Бран, в который легко добраться из Брашова.

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2. Попробуйте местное блюдо балмош

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Delfi Turgid

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