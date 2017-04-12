ФОТО: Как будет выглядеть крупнейший в Балтии развлекательный парк

По словам автора идеи Мартыньша Брезауцкиса, развлекательный парк будет готов вовремя: с 22 мая он начнет принимать первые группы школьников.

Сейчас в "Аварийной бригаде" ведутся работы, скрытые от взгляда посетителей - подводятся водоснабжение, электричество, коммуникации, выполняются грунтовые работы. В ближайшие недели начнется озеленение территории.

Динозавры в упаковках еще c осени прошлого года ожидают того момента, когда их будут устанавливать. Впервые экспонаты публика увидела на туристической выставке в Риге "Baltour 2017", про динозавров был сделан сюжет на ТВ, их изображения активно публикуют в соцсетях. Остальные объекты городка развлечений тоже почти готовы: их осталось покрасить и расставить по местам.

Помимо динозавров в парке можно будет увидеть коллекцию больших кукол, преодолеть веревочную трассу, прокатиться на велокартах, испытать себя на других аттракционах.

"Конечно, в мае у нас не будет столько зелени, как и на любом новом объекте. После земляных работ требуется время, чтобы деревья, трава и другие растения подросли. Надеемся, что детей гораздо больше газона заинтересуют динозавры и аттракционы. Мы немного изменим общий план парка: в первый год решили большую часть средств вложить в разнообразие аттракционов, предоставив максимально возможное количество развлечений, а не административных зданий. Поэтому визуально внешний вид парка будет прилично отличаться от того плана, который был представлен пять лет назад", - признает Брезауцкис.

Где находится новый парк и что в нем будет?

Тематический парк развлечений "ABpark" находится в Видземе - в местечке Весминяс (край Лиелвардес, волость Ледманес) (карта - здесь). Он станет крупнейшим не только в Латвии, но и во всех странах Балтии.

Парк предложит семьям с детьми до 14-ти лет широкий спектр развлечений. Как можно понять из названия, в "Аварийной бригаде" можно будет повстречать героев латышских анимационных фильмов - Бембелата, Потерика и Силинка. Кроме того, в парке есть различные скульптуры, мельница, станция, кошачий дом, динозавры и другие развлечения.

С 22 по 31 мая парк открыт для заранее зарегистрированных групп посетителей (больше о резервации билетов можно почитать здесь). Начиная с июня, "Аварийная бригада" будет доступна для всех.

Общая площадь парка вместе с автостоянкой составляет около 25 гектаров. Предполагается, что в первый год (до открытия водной площадки) для осмотра всей территории потребуется 3-5 часов. Тем, кому нравится по нескольку раз участвовать в активных играх, смогут этим заниматься на протяжении всего дня - парк будет открыт с 10.00 до 19.00.

Какие аттракционы будут доступны с мая?

С мая будут работать почти все предусмотренные в этом году аттракционы, за исключением водной площадки (ее открытие планируется не ранее августа).

Посетителям будут доступны следующие аттракционы: Тропа динозавров, тропа историй Calis.lv, игровой городок "Аварийная бригада", веревочная трасса, надувная подушка для прыжков, водяная подушка, трасса велокартинга. Дополнительно создадуют и другие аттракционы, меньших размеров, для тех детей, кто любит активный отдых.

Столько стоит входной билет?

Если билет приобретать заранее по интернету на сайте www.abpark.lv, то его стомость составит 10 евро с человека. Если билет покупать непосредственно в кассе при входе в парк - 12 евро с человека. Возможность купить билет в интернете будет доступна с конца апреля. Стоимость группового билета - 9 евро с человека (если в группе минимум 15 человек).

О других расценках и скидках можно узнать на домашней странице парка. Список скидок будет пополняться в сотрудничестве с партнерами парка.

Будет ли в парке кафе и можно ли с собой приносить еду?

На территории "ABpark" будет работать не только кафе, но и торговые места с различными лакомствами на любой вкус. Предусматривается, что в меню будет и еда без распространенных аллергенов. В ближайший месяц на сайте парка опубликуют подробный список меню.

Запланировано обустроить несколько зон для отдыха со столиками, где посетители смогут покушать принесенную с собой еду. Ограничение действует только на алкоголь: в парк спиртные напитки проносить нельзя. Выпивать тоже запрещено. Поскольку в парке будут много детей, на большей его части, за исключением специально отведенных мест, действует ограничение на курение.

Учитывая, что количество столиков в местах для отдыха ограничено, группам из школ и детских садов желательно заблаговременно зарезервировать столы.

Как отмечают организаторы, в этом году аттракционы ориентированы в первую очередь на детей до 14 лет. А такие объекты, как "тропа кукол" и динозавры будут интересны любой возрастной аудитории. Городок "Аварийная бригада" должен заинтересовать взрослых именно с точки зрения образования, а детей - как игровой город.

В парке будут доступны также услуги гида.

Сколько было вложено в создание парка?

Публично озвученные инвестиции - 3,5 млн евро. Это общие расходы на создание парка, которые планируют вложить в течение пяти лет, или за другой срок, в зависимости от результатов деятельности и привлеченных финансов. Вложения, предусмотренные в 2017 году, гораздо скромнее - примерно 800 тысяч евро.

Кроме того в проекте "LEADER" подтверждено публичное финансирование создания водной игровой площадки на сумму 70 тысяч евро. При этом парк по-прежнему ведет активные поиски инвестора или дополнительного кредитора.

Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto





Foto: Publicitātes foto



