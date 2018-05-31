ФОТО: копию парусника Петра 1 "Полтава" спустили на воду в Санкт-Петербурге

В конце минувшей недели в день города Санкт-Петербурга в торжественной обстановке на воду был спущен линейный 54-пушечный корабль 4 ранга "Полтава" - копия парусника Петра 1. Корабль возводили на специально созданной верфи на протяжении 5 лет с учетом гравюры Питера Пикарта и чертежей голландских и британских кораблестроителей.
Корабль "Полтава" – это первый линейный парусник Балтийского флота. Корабль был назван в честь победы русских войск в Полтавской битве. "Полтава" была построена на Адмиралтейских верфях, спущена на воду в июне 1712 года. В проектировании и строительстве корабля Пётр I принимал личное участие.
Спуск восстановленного парусника прошел согласно морским историческим традициям. Сигналом к началу церемонии послужил выстрел из пушек. В ходе церемонии глава "Газпрома" Алексей Миллер вручил чащу с серебряными монетами – по одному рублю за каждый пушечный порт – главному строителю корабля Михаилу Плеханову. Этот обычай был установлен ещё в Петровские времена.
Церемонию наречения корабля провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Затем крёстная мама "Полтавы" Елена Калинина, спортсмен Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга, разбила бутылку шампанского о нос корабля. Приказ о спуске корабля отдал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Когда "Полтава" коснулась воды, из пушек произвели праздничный выстрел.
Стоит отметить, что достраивать уникальный деревянный корабль будут в Яхт-клубе Санкт-Петербурга, на это потребуется около 10 месяцев. За это время будут установлены все необходимые системы, мачты, такелаж, паруса, уложен балласт, завершена внутренняя отделка.
Экскурсии на линейный корабль "Полтава" возобновятся ориентировочно 20 июня.