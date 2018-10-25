Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей

Delfi Turgid
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Кобург, Германия
Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей
Foto: Shutterstock

По мере приближения рождественского сезона многие европейские города превращаются в зимние сказочные страны. Снег покрывает крыши Праги, у венского Дворца Шенбрунн устанавливают гигантскую елку, а на улицах Франкфурта вырастает один из крупнейших в Европе рождественских рынков. Но этот праздник привлекает огромные толпы.

Однако достаточно и мест, где не столь многолюдно, но не менее красиво, пишет AFAR. Чтобы ощутить дух Рождества, избежав народных масс, отправляйтесь в эти европейские города.

Винчестер, Англия

Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей
Foto: Vida Press

Древняя столица Англии завораживает в любое время года, но в декабре Винчестер особенно красив. Этот спокойный город во время зимнего праздничного сезона загорается рождественскими огнями рынка, а возле средневекового собора заливают каток.

Посетить службу в соборе стоит, даже если вы не религиозны; есть что-то очаровательное в том, как рождественские гимны звучат эхом в самом длинном нефе в Европе. Не пропустите поездку на паровозике Watercress Line, который отвезет вас на экскурсию по Рождеству с мясными пирогами и вином для взрослых и пряниками для детей.

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Кобург, Германия

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Delfi Turgid

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