В список, в частности, вошла гостиница Helga's Folly, расположенная в городе Канди в центральной части Шри-Ланки. Владелица бутик-отеля на 30 номеров Хельга де Сильва Блоу Перера бесплатно размещает там художников, специализирующихся на фресках. Перера сама увлечена этим искусством и много лет расписывает стены своего заведения. В 2016 году она начала привлекать к этому других художников.

В перечне также оказались Камбоджа и Филиппины, где расположены шесть хостелов сети Mad Monkey. Там ждут художников, музыкантов, фотографов, блогеров и других творческих работников. В качестве вознаграждения за работу, например, за услуги диджея, написание картины или путеводителя для сайта Mad Monkey сеть обещает бесплатное размещение на срок от одной ночи до двух недель.

Администрация Sunrock Backpackers Hostel на греческом острове Корфу предлагает желающим в обмен на проживание и питание поработать в самом здании хостела или на его ферме.

В список подобных направлений, где за проживание можно расплатиться путем оказания определенных услуг, вошли также заведения Piha Beachstay в Окленде (Новая Зеландия), The Place в ЮАР и Casa Mermejita в Мексике.

Зачем ехать?

Когда ехать в