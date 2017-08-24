В августе четыре туриста были оштрафованы на 1000 евро за то, что в пластиковых бутылках пытались вывезти за пределы Сардинии песок и камешки с пляжа, а также морские ракушки. Находки в багаже у туристов были обнаружены в аэропорту Элмас главного города острова Кальяри во время рентгеновского сканера багажа.

Жители Сардинии уже многие годы жалуются на то, что туристы забирают с собой естественные активы острова. С 1994 года действует запрет на доступ к известному розовому пляжу на острове Буделли (расположен к северо-востоку от Сардинии).

В 2015 года за три летних месяца в аэропорту Элмас у туристов было изъято в сумме около пяти тонн песка. Песок из Сардинии пытались вывезти и через другие аэропорты острова - из Алгеро и Олбии.

В соцсети Facebook создана страничка под названием "Сардинию грабят" ("Sardinia robbed and plundered"), где публикуются фотографии пластмассовых бутылок и сумок, наполненных сувенирами с местных пляжей. Кража песка считается преступлением, активисты требуют от властей острова и итальянских политиков принять меры по спасению окружающей среды.

Согласно действующему закону, любой, кто забирает, хранит или продает без разрешения даже незначительное количество природных богатств с пляжей Сардинии, может быть оштрафован от 500 до 3000 евро. По словам таможенников, наиболее часто туристы крадут кварцевый песок с пляжей Мари Эрми, Ис Арутас и Маимони, белый песок с пляжа Кала Луна и желтый песок с пляжа Писцинас.

Местные СМИ активно пеняют туристам за то, что они вывозят с Сардинии песок в качестве сувенира. Регулярно публикуются фотографии бутылок с набранным песком. Активисты отмечают, что возраст пляжей на Сардинии превышает миллион лет, но если туристы будут продолжать увозить с собой песок, в год остров лишится миллионов тонн этого природного богатства.