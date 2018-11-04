Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Delfi Turgid
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9. Посетите Севильский Алькасар
Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании
Foto: Shutterstock

Испания — одно из самых популярных туристических направлений в Европе. Ее культура, кухня и природа — лучшие достопримечательности. Pandotrip предлагает ознакомиться со списком из десяти мест, которые вы должны посетить в Испании.

10. Побывайте в Кудильеро — традиционном рыбацком поселке

Живописный поселок на северном побережье Испании, как утверждается, был основан самими викингами! Однако его истинное происхождение неизвестно. На протяжении столетий Кудильеро был рыбацким поселком, а рыболовство и по сей день остается одной из основных отраслей экономики страны после туризма. Древние узкие улочки предлагают различные маршруты, которые обеспечат изобилие прекрасных видов на океан.

Зачем туда ехать?

С холма с многочисленными обзорными точками можно спуститься к Кудильеро и полюбоваться его Старым городом.

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9. Посетите Севильский Алькасар

Source info

Delfi Turgid

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