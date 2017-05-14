Казань расположена в центре Поволжья, в месте слияния двух рек - Волги и Камы. Некогда Казань была центром могущественного Казанского ханства, а после покорения в середине XVI века стала "восточными воротами" России, столицей Казанской губернии.
Сегодня город стремительно развивается и меняет свой облик, но сохраняя наследие, которое формировалось под влиянием восточной и западных культур. "Особняки в стиле модерн соседствуют с памятниками барокко. Древностью веет от белокаменных Казанского кремля, со стен которого открывается великолепный вид на реку", - говорится на официальном сайте Казани. Кстати, "третья столица России" - официально зарегистрированный бренд.
"Этот город давно хотели посетить многие - те, кто устал от пляжного отдыха или уже успел изучить европейские столицы", - говорит управляющий директор туристической компании JFS Travel Юлия Фодор-Суховская
Что может предложить туристам Казань? Портал DELFI изучил вопрос на месте.