В 2005 году Казань, столица Татарстана, отпраздновала свой тысячелетний юбилей. 12 лет спустя авиакомпания airBaltic открыла прямой рейс между Ригой и Казанью (время в полете - 2 часа 25 минут). Портал DELFI отправился в третью столицу России, чтобы выяснить, что Казань может предложить латвийским туристам.

Казань расположена в центре Поволжья, в месте слияния двух рек - Волги и Камы. Некогда Казань была центром могущественного Казанского ханства, а после покорения в середине XVI века стала "восточными воротами" России, столицей Казанской губернии.

Сегодня город стремительно развивается и меняет свой облик, но сохраняя наследие, которое формировалось под влиянием восточной и западных культур. "Особняки в стиле модерн соседствуют с памятниками барокко. Древностью веет от белокаменных Казанского кремля, со стен которого открывается великолепный вид на реку", - говорится на официальном сайте Казани. Кстати, "третья столица России" - официально зарегистрированный бренд.

"Этот город давно хотели посетить многие - те, кто устал от пляжного отдыха или уже успел изучить европейские столицы", - говорит управляющий директор туристической компании JFS Travel Юлия Фодор-Суховская

Что может предложить туристам Казань? Портал DELFI изучил вопрос на месте.