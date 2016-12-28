Всю информацию об этом можно найти в самых популярных текстах в нашей рубрике "Тургид" за 2016 год. А еще кучу информации о том, куда поехать отдохнуть в родной Латвии и не менее популярной Эстонии. Как оказалось, в нашей родной стране есть немало заповедных уголков, куда имеет смысл выбраться на выходные всей семьей и отлично провести время! В конце года, когда все подводят разнообразные итоги, мы тоже решили напомнить вам, куда вы планировали поехать в году уходящем.

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