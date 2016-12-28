Близкие и далекие. Места, где вы мечтали побывать в 2016 году

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Несмотря на все атаки террористов и природные бедствия, обрушившиеся на Западную Европу в этом году, она до сих пор остается одним из основных туристических направлений для жителей Латвии. Однако есть несколько мест, где нас вовсе не хотят видеть, и еще примерно столько же мест, где уже вообще никого не осталось. Ну и неплохо было бы знать свои шансы отдохнуть и остаться живыми на основных европейских курортах с точки зрения угрозы терактов.