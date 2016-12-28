Foto: Pixabay
Несмотря на все атаки террористов и природные бедствия, обрушившиеся на Западную Европу в этом году, она до сих пор остается одним из основных туристических направлений для жителей Латвии. Однако есть несколько мест, где нас вовсе не хотят видеть, и еще примерно столько же мест, где уже вообще никого не осталось. Ну и неплохо было бы знать свои шансы отдохнуть и остаться живыми на основных европейских курортах с точки зрения угрозы терактов.
Всю информацию об этом можно найти в самых популярных текстах в нашей рубрике "Тургид" за 2016 год. А еще кучу информации о том, куда поехать отдохнуть в родной Латвии и не менее популярной Эстонии. Как оказалось, в нашей родной стране есть немало заповедных уголков, куда имеет смысл выбраться на выходные всей семьей и отлично провести время! В конце года, когда все подводят разнообразные итоги, мы тоже решили напомнить вам, куда вы планировали поехать в году уходящем.