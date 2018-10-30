Башни, горы, песни. Сванетия: "медвежий угол" Грузии

Бурные реки и снежные горы. Древние башни и застольные песни. Дикая, невероятной красоты природа и суровые, но светлые и искренние люди. В Сванетии есть все, за что мы так любим Грузию. И даже больше: этот труднодоступный регион у подножия Большого Кавказа - концентрированная, еще не испорченная массовым туризмом Грузия. Именно поэтому сюда нужно спешить: возможно, лет через десять здесь все будет иначе.

40 лет назад Валико Мизандари по прозвищу Мимино на своем вертолете летал по горным селам, перевозя почту, муку и иногда коров. С тех пор в мире изменилось, кажется, все. Кроме жизни в грузинских горах. Фильм "Мимино" снимали в другом регионе Грузии (Тушетии), но легко представить, что это была Сванетия. Изолированные селения, луга и горные склоны, горные реки, пропасти и снежные пики, чистейший воздух, звенящая тишина. В октябре - все краски осени. Зимой - снег, который порой перекрывает единственную дорогу.

Суровая и прекрасная кавказская природа сама по себе как магнитом притягивает путешественников. Но сванам, одному из древнейших грузинских этносов, этого было мало. Тысячу лет назад они начали строить родовые башни. Зачем - историки спорят до сих пор. Кто-то говорит, что для защиты от лавин, кто-то - для того, чтобы спасти семью от кровной мести.

Как бы то ни было, теперь Сванетия может предложить миру мгновенно опознаваемую картинку: башни и горы. За этим, а также за традиционным грузинским гостеприимством, сюда и едут.

Foto: Андрей Касьяненко, Ostrov.ee

Некоторые историки полагают, что Сванетия - одна из трех отдельных стран, которые со временем слились в современную Грузию. Две-три тысячи лет назад она была гораздо больше, чем сегодня, и простиралась до побережья Черного моря. В сванском языке до сих пор существуют идиомы о мачтах и парусах - вероятно, когда-то сваны были приморским народом. Сейчас на сванском языке говорит не более 50 тысяч горцев, и этот язык настолько стар, что отличается от грузинского больше, чем, например, румынский от французского. В каком-то смысле современные сваны - это самые древние грузины.

За последние годы Сванетия стала куда более открытой для европейских путешественников. До Грузии можно легко добраться самолетом, а до центра региона - поселка Местиа - идет вполне современное шоссе. "Тургид" рассказывает, как добраться до Сванетии, на что стоит обратить внимание и что привезти из поездки.

Транспорт: как добраться до Сванетии

Из Риги есть регулярные авиарейсы в Тбилиси и Кутаиси. Путешествие в Сванетию удобнее начинать из Кутаиси, так что выбирайте Wizzair (билет туда и обратно можно купить за 100 евро). Дальше можно воспользоваться маршруткой или взять в аренду машину, в том числе и с водителем. По прямой от Кутаиси до Местиа всего 85 километров, но эта поездка растянется на весь день. Шоссе идет в обход через Зугдиди и Ингурскую ГЭС, расстояние увеличивается втрое (четыре с половиной часа чистого хода), а остановки неизбежны, поскольку убирать фотоаппарат в сумку вы вряд ли захотите. Билет на маршрутку из Кутаиси обойдется в 25 лари (около 9 евро), такси можно найти за 250 лари (90 евро). Из Тбилиси до Местиа без учета остановок придется добираться около восьми часов.

Foto: Shutterstock

Теоретически, можно добраться до Местиа и самолетом. В новый аэропорт (на фото), который сам по себе стал достопримечательностью, есть регулярные рейсы из Тбилиси и Кутаиси. Но нужно иметь в виду, что регулярность зависит от переменчивой погоды в горах, да и сама по себе поездка по Местийской трассе - отдельное удовольствие. Хотя и несколько утомительное физически.

В общем, планируйте поездку минимум на три дня, а лучше - на неделю.

Что посмотреть: от Кутаиси до Местиа

От Кутаиси до Зугдиди идет вполне обычное шоссе, которое после городка Джвари начинает подниматься в гору. Первая обязательная остановка - Ингурская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция в Закавказье.

Фото: Иварс Утинанс (instagram.com/ivoprod), DELFI.

Высота плотины, перегородившей ущелье и реку Ингури - 271 метр (выше, чем у всемирно известной плотины Гувера в США). Вода в Джварском водохранилище - местные иногда называют его Сванским морем - изумрудно-зеленого цвета, и удержаться от выкладывания фотографий в инстаграм будет нелегко. Интересно, что Ингурская ГЭС едва ли не единственный пример сотрудничества между Грузией и Абхазией: сама плотина находится на грузинской территории, а турбины - на абхазской.

Оставшиеся 100 километров до Местиа дорога петляет в горах вдоль русла Ингури. Вас ждут несколько туннелей, десятки площадок с панорамой гор, пара придорожных кафе и ни одной бензоколонки. Вдоль дороги иногда попадаются киоски, в которых продают горный мед, который стоит от 5 до 10 евро за литр.

Местиа - административный и туристический центр всего региона. При президенте Саакашвили государство вложило немало денег в реконструкцию поселка. Здесь перестроили центр (многим это не понравилось: говорят, теперь Местиа местами похожа на деревню в Альпах), провели коммуникации, отремонтировали дороги и построили аэропорт и Сванский музей. Сегодня поселок с парой тысяч жителей может предложить туристам полный спектр услуг - от ночлега в отелях и гостевых домах до ресторанов, услуг гидов, такси, полетов на параплане и многого другого. В восьми километрах от Местиа расположен новый горнолыжный курорт Хацвали, чуть дальше - высокогорный Тетнулди (последняя станция подъемника на высоте 3165 м).

Фото: Иварс Утинанс ( instagram.com/ivoprod ), DELFI.

Но главное в Местиа - это, конечно, сванские башни. Они доминируют над городским пейзажем и особенно эффектно выглядят на фоне гор, напоминая о том, что в отличие от остальной Грузии, Сванетию никто никогда не завоевывал. Поэтому, кстати, грузинские цари в трудные времена старались сохранять ценности и реликвии именно в Сванетии.

Foto: DELFI

На некоторые башни можно подняться, но лучшее, что можно увидеть сверху - это вид на другую башню. Хозяева давно не используют их по прямому назначению. Кто-то хранит здесь припасы, кто-то открывает башню для туристов за небольшую плату. Гораздо интереснее заглянуть в типичный сванский дом. Например, семья Маргиани сохранила внутри обстановку XV века. Деревянные скамейки, загоны для скота вдоль стен, открытый очаг и отдельная камера для пленника в подвале многое говорят о том, насколько суровой здесь когда-то была жизнь.

Ушгули, самое высокогорное село в Европе

Foto: Иварс Утинанс, instagram.com/ivoprod

Если вы оказались в Сванетии, то просто нельзя не добраться до Ушгули. Официальные путеводители именуют это село "медвежьим углом" Грузии, и с этим трудно не согласиться. Ушгули действительно "конечная точка", за которой дорога в буквальном смысле заканчивается. Пешком можно дойти до подножия ледника Шхара. Отсюда берет начало река Ингури, а за заснеженными вершинами (высота пика Шхара - 5193 метра) начинается российская Кабардино-Балкария.

Фото: Иварс Утинанс ( instagram.com/ivoprod ), DELFI.

Ушгули считается самым высокогорным постоянно обитаемым селением в Европе: оно расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. Здесь до сих пор живет около 200 человек, работает маленькая школа. Зимой единственную дорогу периодически заваливает снегом, и жители остаются один на один с горами. Благодаря своей изолированности, в Ушгули лучше всего сохранились сванские башни XII века, и селение было внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее, жизнь не стоит на месте: в Ушгули постепенно открываются гостевые дома и кафе, а в центре города к обеду собираются десятки внедорожников, на которых из Местиа привозят туристов.

Foto: DELFI

На окраине Ушгули - там, где начинается дорога к леднику - стоит древний храм Ламария. Он обнесен стеной, рядом построена очередная сванская башня. Если вам повезет, то можно застать службу в церкви: темной, маленькой и совершенно такой же, какой она была много сотен лет назад.

Несмотря на то, что от Местиа до Ушгули около 40 километров, меньше чем за два часа туда не добраться. Дорога узкая, каменистая и небезопасная, местами через проезжую часть бегут горные ручьи, так что разумным выбором будет аренда внедорожника с водителем. Семиместный микроавтобус обойдется примерно в 60 евро.

Жилье: где остановиться в Сванетии?

Жилье в Грузии сравнительно недорогое, и Сванетия не исключение. В Местиа можно останавливаться в отелях, стоимость номера на двоих с завтраком в низкий сезон вряд ли будет выше 50 евро. Гостевых домов намного больше, номер на двоих обойдется в 15-20 евро. Если вы не уверены в том, где именно хотите жить, не бронируйте заранее: на многих домах висят объявления, а в центре Местиа работает центр информации для туристов.

Что попробовать в Сванетии?

Сванетия славится молочными и мясными продуктами, а вот с зеленью, овощами и фруктами здесь проблема: почти все привозят из более плодородных мест. Поэтому застолье в ресторане, несомненно, будет грузинским, но вряд ли на 100% аутентичным, сванским. Главное местное блюдо - кубдари, пирог с мясом, луком и специями. Можно также попробовать сырно-кукурузные лепешки чиждвари и пюре из картофеля с сыром ташмиджаби.

Климат Сванетии не подходит и для виноделия, так что вино, скорее всего, тоже будет из других регионов Грузии. Теоретически, можно попробовать местную чачу или фруктовую водку, но ее непросто найти: она продается не в каждом магазине. Здесь все зависит от вашей общительности. Возможно, местные пойдут вам навстречу и поделятся домашним напитком.

Что привезти из Сванетии?

Если оставить за скобками миллион фотографий, то ответ прост: не ищите традиционные сувениры вроде тарелочек, магнитиков или колокольчиков. К счастью, торговцы этими китайскими поделками в Сванетии вас беспокоить не будут.