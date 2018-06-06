DELFI в Сочи: что происходит на российском курорте через 4 года после Олимпиады

Когда в мае airBaltic открыл прямой рейс Рига — Сочи и совместно с Сочинским аэропортом пригласил посмотреть этот город на Черноморском побережье, журналистка DELFI Tūrismagids Андра Бриекмане решила, почему бы и нет? "В России я никогда не была и хотелось собственными глазами увидеть этот легендарный город".

Я читала, что раньше эта земля принадлежала не только русским, но и туркам, грузинам, абхазцам и т.д. Место-то интересное — Кавказские горы, темпераментный народ. Как бы там ни было, в памяти еще свежа Олимпиада 2014 года, которая прошла в Сочи и где Владимир Путин обещал снег. А еще вспоминаются прабабушкины рассказы о круизе по Черному морю с остановкой в Сочи, где растут пальмы. Вот, пожалуй, и весь инфобагаж, с которым я вылетала из Риги.

Стоит отметить, что перед поездкой нужно было сделать визу, а это оказалось не так уж быстро и дешево.

Foto: Andra Briekmane

После этого все происходит быстро — три часа ночным рейсом, пограничник говорит "Добрый вечер!", подпись здесь, подпись там, печать в паспорт и вперед! Предупреждаю тех, кто, как и я, впервые едет в Россию — за все время нахождения в России ни в коем случае нельзя потерять маленькую бумажку, которую дают при въезде в России — разрешение на въезд. Его нужно отдать при выезде. Остальное пустяки.

Дальше нас, журналистов из Латвии, в Сочи встретила представительница сочинского аэропорта Мария и мы отправились на горный курорт "Роза Хутор". Там мы зарегистрировались и разошлись по номерам. Еще стоит предупредить об интернете — в Латвии и в Европе мы привыкли к тому, что он доступен везде и без лишних напоминаний. В России все иначе. Если у вас нет российской СИМ-карты, то в гостинице нужно регистрировать свой номер телефона. Вам дадут код и в своей гостинице сможете пользоваться интернетом. И так везде. Если вы едете на отдых, то без интернета еще можно как-то обойтись, но вот в командировке придется подключать роуминг.