Латвийский путешественник, побывавший в 144 странах: меня уже трудно чем-нибудь удивить

Буркина-Фасо стала 144-й страной, которую посетил Максим Бонте. Еще пару недель назад он путешествовал по Западной Африке, а сейчас на несколько дней "заскочил" в Ригу, чтобы поменять паспорт, потому что в нем уже не осталось места для виз. Как говорит Максим, паспорт он меняет примерно каждые два года, потому что последние десять лет проводит в путешествиях по миру, пишет Tūrismagids.

На вопрос, а как же семья и дом, он смеясь отвечает, что его "жена — дорога", которая обидится, если он где-нибудь пустит корни, но охотно нашел бы девушку, которая готова с ним путешествовать. А оставаться на одном месте ему скучно. Но, как оказалось, и красивые достопримечательности могут надоесть. Сейчас Максим недолго отдохнет в Европе, а затем отправится за новыми приключениями и эмоциями, получить которые становится все труднее.

Зов дороги

Максим — компьютерный специалист из Риги, и его нынешняя работа, связанная с информационными технологиями, позволяет зарабатывать на путешествия. Раньше он постоянно жил в Латвии, здесь живет и его семья. И в какой-то момент Максим почувствовал, что дорога зовет. Его первым большим путешествием стала поездка в африканскую страну Мали. Десять лет назад он просто ткнул пальцем в карту на стене и вскоре отправился в путь. На автобусе добрался до Испании, на пароме пересек Гибралтар, а дальше через Марокко и Мавританию доехал до Мали. "Там было очень жарко, но сухо, поэтому приходилось пить по шесть бутылок воды в день и постоянно потеть. В путешествии провел два месяца и в результате сильно исхудал", - вспоминает смеясь Максим.

Foto: Privātais arhīvs

С тех пор он большую часть своего времени посвящает познаванию мира. "Поездка в Мали совсем не похожа на путешествие по странам Западной Африки, откуда только что вернулся. Там очень влажно, полчища насекомых и много других трудностей. В Мали побывал и в Тимбукту — это фантастическое место. Как и в других местах Африки, там строят дома из грязи, которые после сезона дождей нужно отстраивать заново. А в их университете, в котором учится около 2500 студентов, можно осмотреть манускрипты, которым несколько тысяч лет. Они хорошо сохранились благодаря горячему и сухому климату. Но после того, как я там побывал, "игиловцы" уничтожили большинство манускриптов. Из-за них больше туда не езжу", - рассказывает путешественник.

Foto: Privātais arhīvs

Максим много читает о каждой стране, по которой путешествует, и, чтобы побольше о ней узнать, общается с местными жителями. В Египте он несколько месяцев изучал арабский язык, и теперь его понимает и может на нем объясняться. "После Мали, в 2009 году, вернулся в Латвию и год путешествовал по Европе. В 2010 году ездил по Азии, а в 2011 году снова путешествовал по Европе. Потом год провел в Южной Америке. В 2013 году был в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане и в регионе Ирака. А в 2014 году поехал в Афганистан.

Получить визу было трудно, требовали много документов, потому что они не могли понять, зачем мне туда ехать. Я хотел туда, потому что стремлюсь увидеть экзотические места. В путешествиях всегда ищешь красоту — природа, созданные людьми вещи, например, места культурного наследия ЮНЕСКО. Теперь, когда я объехал 144 страны и увидел почти всю красоту, уже стало трудно находить то, что могло бы меня вдохновить или удивить. Ты видишь красивые пляжи Мальдивских островов, горы Индии, встречаешь людей в джунглях Колумбии или идешь по дождевому лесу в Западной Африке, где, возможно, не ступала нога человека, смотришь на античные храмы… и в какой-то момент не то чтобы перестаешь обращать на это внимание, а тебе хочется чего-то большего. Тогда я ищу приключений. Хочу встречаться с людьми. Например, в Западной Африке главным было не выжить в джунглях, а подружиться с людьми, получить общий опыт", - поясняет Максим.

Foto: Privātais arhīvs

Поэтому он и отправился в Афганистан. "Въехал туда из Ирана, и люди удивлялись, что я там делаю. Там есть места, где безопасно, но во многих районах, конечно, нет. Можно спокойно идти по улице, и вдруг где-то взрывается бомба… Но люди, которых там встречал, прекрасные. В Сенегале встретил просто фантастического человека. Он из Америки, мы с ним сидели и болтали в ресторане. Он ездит по местам, где людям нужна помощь, хотя даже, к примеру, может не знать их языка. Я встречал много безумных путешественников. Они классные!"

Желание понять

Foto: Privātais arhīvs

Максим рассказывает, что ездит по миру не для штампов в паспорте, а старается провести в каждом путешествии как можно больше времени, чтобы увидеть и туристические объекты, и углубиться в страну, а если возможно, то и вернуться в нее, а также читает книги о тех местах, где побывал. Он называет себя путешественником-рюкзачником, который большую часть своего времени проводит в пути. В детстве Максиму очень нравились книги про мистического героя Конана, а теперь он считает, что неосознанно воплотил в жизнь давнюю мечту: каждый день просыпаться на новом месте и отправляться дальше — "конечно, не с мечом в руках".

Приключением, которое ярко запомнилось Максиму, стала поездка по ледникам Гренландии вместе с опытным северным путешественником из России. Этот остров — одно из редчайших мест в мире, где еще можно "поймать" острые ощущения приключения и открытия, когда плывешь на лодке между огромными льдинами, взбираешься на ледяные горы. При этом Максим подчеркнул, что вернуться из этой поездки живым ему удалось благодаря опыту коллеги, потому что возникали и экстремальные ситуации, когда куски льдин отламывались и уплывали. Здесь небольшое видео из этого путешествия.

Путешествие — это в большей степени интересный опыт, особые разговоры с людьми, когда узнаешь их мысли и мнения, и именно так можно по-настоящему узнать страну. Но есть у этого и темная сторона, иногда встречаются неприятные люди. Например, в Конго на улице к вам может подойти полицейский и вымогать взятку. Он вправе потребовать, чтобы вы показали ему паспорт, но он же может его и отобрать, если откажетесь платить. "Тебя могут ограбить полицейские и гангстеры. Встретил одного русского парня, инженера, который два года не может уехать из Конго, потому что его паспорт забрали. И каждый раз, когда он приходит в иммиграционную службу, ему говорят, что паспорт или потеряли, или отправили в столицу, или что-то еще. Российский посол специально за ним приехал, но вместо помощи сначала отругал за то, что он поехал в эту страну. Надеюсь, что в итоге посол помог ему уехать.

Когда я встретил этого парня, он очень соскучился по людям из Европы. Мы болтали, выпивали, а когда я собрался уходить, он сказал, что хотя до гостиницы всего 500 метров, мне лучше взять такси. Но я пошел пешком, и на улице меня окружила стайка мужчин, они стали меня толкать, обшаривать карманы. Хорошо, что успел запрыгнуть на проезжавший мимо мопед, который там служит такси, и спастись. Один из мужчин, правда, успел сорвать с моей ноги туфлю, но ничего страшного не произошло. И если я сначала собирался поехать еще глубже на юг, то после этого происшествия понял, что лучше возвращаться, потому что неприятности могли бы продолжиться.

Примерно через два месяца после того, как я там побывал, услышал о страшном происшествии. В Природном заповеднике в Конго, куда туристы приезжают посмотреть на горных горилл, их сопровождают вооруженные рейнджеры. И там на одну английскую группу напали, охранников убили, а туристов похитили. Вообще для Конго это обычное дело, и есть большая вероятность, что так произойдет", - рассказывает Максим. Но это не означает, что он больше не поедет в опасные страны.

С мотыгой по Африке, по пустыне на верблюде

Foto: Privātais arhīvs

Максим путешествовал по Западной Африке с июля и там ему приходилось сталкиваться с разными бытовыми трудностями, которые в то же время были возможностью увидеть что-то особенное, к чему стремится каждый путешественник. "Там много национальных парков, но они не развиты. Там нет дорог, и приходится пробираться самому. Нет гостиниц, - рассказывает о своем последнем опыте Максим, описывая Сьерра-Леоне. - А в Сенегале москиты меня кусали сотню раз за ночь, потому что было слишком жарко, чтобы пользоваться антимоскитной сетью. Распылил средство от комаров, но они все равно кусали. Весь был в укусах, которые нельзя было трогать, потому что становилось только хуже".

Через какое-то время Максим почувствовал себя плохо и обратился к врачу, который взял анализы. И хотя они не показали малярии, врач был уверен, что это именно она, только с необычными проявлениями. Дал лекарство от малярии, и уже через несколько часов путешественник почувствовал себя гораздо лучше.

Foto: Privātais arhīvs

"Читал книгу путешественника по Либерии и Сьерра-Леоне, и он писал, что когда долго путешествуешь, можешь научиться обходиться малыми вещами, потому что там нет всех привычных нам вещей. Но это цена, которую платишь за приключения", - говорит Максим.

Но бесконечная дорога, бытовые сложности, например, когда в отдаленных поселках можно найти лишь чашку каши, трудноходимые пути, жара и влажность, все это его утомило. Поэтому Максим теперь с друзьями из России отправится во Францию и какое-то время проведет в Европе, а когда отдохнет, то собирается купить недорогой мотоцикл и снова поехать в Африку, в Бенин, государство, соседствующее с Того, где прервалось его предыдущее путешествие по Западной Африке. Оттуда он намерен доехать до Южноафриканской республики.

"Там много таких сумасшедших путешественников, которые пересекают Африку. Встретил одного велосипедиста, который ехал в ЮАР из Марокко. Путь от Марокко до Гвинеи у него занял восемь месяцев, то есть до ЮАР ему придется ехать три года...", - говорит Максим

Foto: Privātais arhīvs

Во время путешествий Максим пользуется и автобусом, и машиной, а иногда идет пешком, или плывет на лодке. "Очень по-разному. Но, как уже сказал, меня все труднее удивить, и я ищу приключений. Надеюсь, что наконец получу визу в Саудовскую Аравию, а оттуда на верблюде смогу пересечь пустыню", - делится планами путешественник.

А еще он мечтает отправиться в Антарктиду, и уже начал планировать это путешествие с теми же людьми, с которыми побывал в Гренландии. Он хотел бы поехать и в Сирию, попасть в зону военных действий, а потом написать обо всем этом статью или даже книгу.