Латыш в джунглях: как Мексика стала второй родиной Раймонда Гудрупса

Раймонд Грудупс, или RayGudrups, как сказано в его профиле на Facebook, покинул рабочую суету в Риге, купив билет в Мексику в один конец. Во время нашей беседы в столичном кафе он называет это лучшим решением в своей жизни, которое позволило ему открыть самого себя. К тому же, когда-нибудь будет, что рассказать внукам. Недавно Раймонд вернулся из экспедиции по джунглям Гватемалы, во время которой сопровождал двух итальянцев в поисках древних пирамид. Теперь главная цель на ближайшее время – книга о пережитом, которая увидит свет перед Рождеством.

На своей личной карте путешествий Раймонд мог бы отметить практическую всю Центральную и Южную Америку, и, конечно, Европу. Особенно яркой он считает именно поездку в Гватемалу. "Это был другой способ взглянуть на себя со стороны, совершенно вне зоны комфорта. Это закаляет эмоционально, физически, духовно. Это нечто особенное!", - говорит путешественник.

Foto: Privātais arhīvs

Еще один яркий момент – поездка по Мексике на "жуке" ("Volkswagen Beatle"). "Я ехал на машине, которая ломалась каждые два дня. Я в машинах не разбираюсь, для меня это был вызов, поэтому - приключение. Если бы у меня был второй шанс, я обязательно выбрал бы ту же машину. Это было очень насыщенное, яркое и интересное приключение!", - вспоминает Раймонд.