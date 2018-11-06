Наши люди в Азербайджане: Город блеска и огней – что посмотреть в столице страны Баку

Здесь верна поговорка "друг познается в еде", 300 дней в году дует ветер, а также снимался эпизод фильма "Бриллиантовая рука", когда Семен Горбунков падает и ломает руку. Очертания Азербайджана на карте напоминают орла, а в его клюве находится столица — Баку, которую называют городом огней. И не зря!

Для начала коротко о технических деталях. В летний сезон в Баку можно долететь прямым рейсом airBaltic, а в другое время придется добираться туда через Москву. Также можно долететь до Тбилиси, а оттуда доехать до Баку поездом. Визу за два рабочих дня можно оформить в посольстве Азербайджана, однократная виза стоит 35 евро. Также можно оформить визу онлайн, заявление рассматривают три рабочих дня, и обычная виза стоит 23 доллара, а срочная будет готова через три часа и обойдется в 52 доллара.

Мучений с пересчетом валюты не будет — один евро это примерно два азербайджанских маната. И если вы обменяете в аэропорту хотя бы 20 евро, вам хватит на поездку на такси до города.