Подарок на 70 лет: латвийский пенсионер в одиночку переплыл Атлантический океан

Одиночное плавание: 11 тысяч километров

Путешествие, о котором Озолантс мечтал всю жизнь, началось 5 октября 2015 года. Построенная 30 лет назад 9-метровая яхта Single Malt вышла из порта в Мангальсале, чтобы пересечь Балтийское море. Уже через несколько дней яхта попала в серьезный шторм у берегов Швеции, и для того, чтобы восстановить судно от повреждений, Озолантс провел более недели в порту Симрисхамна.

Яхта перезимовала в Германии, а весной Озолантс отправился на запад - через Северное море и Бискайский залив, в направлении Канарских островов. Яхта останавливалась в портах Германии, Нидерландов, Франции, Испании и Португалии. В октябре Single Malt прошла 500 морских миль без остановки и добралась до Канарских островов. Там Озолантс немного передохнул и подготовился к трансатлантическому путешествию. 24 октября 2016 года яхта вышла из порта Сан-Себастьян на острове Ла Гомера, и 27 декабря вошла в порт Бриджтаун на Барбадосе. В целом Озолантс прошел около 6000 морских миль (более 11 тысяч километров).

"Он крутой безумный человек"

"Это поразительно, - заявил в разговоре с Turismagids яхтсмен, в прошлом - премьер-министр Латвии и коллега Озолантса по пароходству Марис Гайлис. - Его лодка очень маленькая, она не приспособлена для океанского плавания. Насколько я слышал, он уже в Балтийском море столкнулся со штормом, представляющим опасность для жизни. Шапку долой, насколько ярко человек может проживать свои годы пенсии! На такой лодке невозможно держать и большой запас воды, поэтому такое путешествие уже граничит с безумием. Позитивным, конечно. Когда мы проходили кругосветное плавание, наша яхта Milda была длиной 21 метр, и на ней была команда из восьми человек. А он один! У меня самого 12-метровая яхта. Когда мы с женой и внуками шли с острова Рухну, попали в шторм. Я 10 часов не мог отойти от штурвала, всех тошнило. Он крутой безумный человек. Это великолепно!"

Без GPS, но с секстантом

Foto: Privātais arhīvs

"На самом деле, пересечь океан - даже с учетом пары бурных ночей - для меня не было большим вызовом, - рассказывает Озолантс. - То, что не на шутку сгустило тучи - шторм посреди ночи, когда "случайная" волна ударила в борт, и из сумки в кокпите в океан улетел мой последний GPS-приемник. Это произошло в 850 милях от Барбадоса".

Озолантс всерьез взвешивал возможность вернуться, однако в конце концов яхтсмена спасли рациональная реакция и старинные технологии: секстант и справочник с координатами небесных тел: "Основанный на измерениях секстанта курс - 287 градусов - вывел меня прямо на южную точку нужного острова. И это при том, что если направлять секстант на солнце, горизонт не виден - видны только гребни волн вокруг. Выпрямиться во весь рост в такой лодке означает еще раз рискнуть жизнью. (..) Низкое качество вычислений я пытался компенсировать частотой. К тому же повреждение вант заставило уменьшить площадь парусов. Но этот вопрос меня не очень волновал - внезапно оказалось, что правильный курс важнее скорости".

Foto: Privātais arhīvs

Яхта зарегистрирована в шведском клубе Svenska Krissar Klubben, членом которого Озолантс является уже много лет.

Яхтсмен рассказывает, что все-таки не чувствовал себя в одиночестве: "У меня был довольно лояльный эскорт из птиц и рыб. Одна такая птичка, на Бермудах их зовут longtail, после шторма даже звала меня наружу своим "пек, пек". Другая, черная, от бури пряталась на моем навигационном столе и совсем меня не боялась. Неприятности сближают".

"Поддержка родных берегов? Они поддерживают электронными письмами огромных размеров, когда я попадаю в интернет-кафе. Один бывший коллега приезжал в гости в порт Куксхафена, двое других членов яхт-клуба гостили на борту в гораздо более приятных условиях на Канарских островах. Спонсоры? Практически, могу обойтись без них. Друзья задарили меня спиннингами, антибиотиками на черный день и бог знает чем еще. Правда, один спонсор не помешал бы - распространитель красного вина с щедрым сердцем".

Полный текст - на портале Tūrismagids.