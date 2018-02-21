Что такое Беларусь?

Что такое Беларусь?
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Многие знают Беларусь как страну бывшего СССР между Польшей и Россией, где все являются миллионерами. Многие думают, что люди там - грустные и пугливые.

В этой статье мы расскажем, почему в Беларусь надо съездить и посмотреть, как там живется сегодня. Мы попробуем развеять все сложившиеся мифы.

Первое, что нужно знать о Беларуси - это как правильно писать и говорить название страны. Забудьте слово "Белоруссия": правильно - Беларусь. Идем дальше.

Начнем с расположения. Да, Беларусь действительно находится между Польшей и Россией, а также Украиной, Латвией и Литвой. А вы знали, что Беларусь размером не уступает Литве и Латвии взятых вместе, а Польша ненамного больше этой страны? Скорей всего, вы думали, что это страна размером с Ватикан, но это не так. Беларусь называют легкими Европы, потому что здесь находится большое количество лесов, болот и озер, которые очищают воздух этой части континента. В Беларуси есть 4 национальных парка: Нарочанский, Припятский, Беловежская пуща и Браславские озера, а также два заповедника: Березинский и Полесский радиационно-экологический. Их общая площадь составляет 700 000 гектаров, что способствует развитию туризма и отдыха на природе, рыбной ловле и охоте, вотч бёрдингу. Представляем список интересных экскурсий в Беларусь.

  1. Замки знаменитого рода Радивилов можно посетить за два дня, окунувшись в эту эпоху с головой.

  2. Посмотреть Беловежскую пущу и побывать в Брестской крепости, в месте связанное со второй мировой войной.

  3. В этой экскурсии можно побывать еще в паре замков и посетить самый красивый по природе регион беларуси

Миллионерами белорусы перестали быть летом 2016, тогда же появились и первые монеты. Чтобы вы понимали уровень цен, приведем примеры стоимости проживания в гостиницах и агроусадьбах.

За 77 Евро можно пожить в настоящей глуши, попробовать домашнюю еду и узнать что такое сельский быт. Провести ночь в самом древнем лесу европы можно за 33 евро. В этом месте действует режим VIZA Free. О нем расскажем чуть дальше. Совсем недалеко от Минска можно жить прямо среди леса в гостиничном комплексе за 33 евро.

В Беларуси существует своя денежная традиция. Белорусы любят обменивать одни деньги на другие, поэтому здесь так много пунктов обмена валюты. Вам не составит труда обменять вашу валюту на белорусские рубли. В ходу евро, доллар. Практически во всех магазинах можно оплатить покупки пластиковой картой. Кстати, о магазинах. Считается что продукты в белорусских магазинах экологичные и вкусные, особенно молочная продукция. Часто туристы, посетившие нашу страну, просят своих знакомых привезти из Беларуси следующие продукты: домашний мед, сгущенное молоко, клюкву в сахаре, квас и шоколад, а также зефир.

По поводу СССР. В память о той эпохе в Беларуси остались только широкие улицы и архитектурные сооружения, возведенные в стиле сталинского ампира. Можно встретить и людей, которые еще его помнят. Это все!

На самом деле, Беларусь - современная страна с хорошим уровнем жизни. Чистая, с ровными дорогами и развитой туристической инфраструктурой. А с недавних пор для туристов сделали 5-дневный безвизовый режим при въезде в страну через национальный аэропорт Минск. При пересечении границы со стороны Бреста и Гродно вы сможете находиться на территории этих районов до 10 дней. Железный занавес упал.

Спланировать поездку в Беларусь можно через множество сервисов, и мы рекомендуем обратить свое внимание на один из самых удобных из них. Проживание, экскурсии, трансфер - все это поможет найти VETLIVA.

В Беларусь стоит ехать за лечением - как физическим, так и духовным. Для этого есть все условия: природа, биоразнообразие, санатории, чистый воздух и еда. Действительно, что может быть лучше природы? Вот что такое Беларусь.

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