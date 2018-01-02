EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

Они находятся тут же в Латвии, и притом неподалеку. Их посещение не будет стоить вам полцарства, однако доставит радость, добавит мудрости, опыта, принесет удовольствие - смотря, кто из путешественников что ищет. В этом году проводился EDEN (European Destinations of Excellence) или Конкурс на самые выдающиеся европейские достопримечательности, на котором было определено 5 наиболее привлекательных целей культурного туризма в Латвии - каждый со своим блеском и неповторимой притягательностью. Под увеличительное стекло жюри конкурса было помещено как материальное культурное наследие, так и богатый вклад современной культуры. Цесис, Турайдский музей-заповедник, Даугавпилс, Лимбажи, Тукумс - приглашаем отправиться в путь и познакомиться с этими жемчужинами культурного туризма каждого самому!

Победитель конкурса

Цесис, где древность встречается с будущим

Цесис находится на территории крупнейшего и самого старого в Латвии парка - Гауйского Национального парка. В средние века там находилась самая мощная крепость Ливонии, которая пережила как эпоху блеска, так и большое разорение. Сейчас там можно осмотреть не только развалины старинного замка, но и заглянуть в погреба замка, помериться силами в ловкости древних воинов и даже отведать средневековое угощение. Возле развалин замка разбит сад средневековых пряностей, и во время праздников во дворе проводятся рыцарские турниры.

www.latvia.travel

Цесисский Новый замок построен в 18 -19 веках, и он гордится не только роскошными интерьерами того времени, но и богатой исторической и художественной экспозицией. Одна из самых привлекательных экспозиций - "Цесис - символ истории Латвии".

Выложенные брусчаткой улицы старой части города Цесиса сохранили свою планировку со времен средневековья, для старой застройки характерны крыши, покрытые красной черепицей, и закрытые дворики. Зелень парков и старания горожан восстановить былую славу создают романтическое настроение.

Именно в такой казалось бы тихой среде 10 лет тому назад впервые был организован Цесисский Фестиваль искусства, который уже изначально выделялся своей оригинальностью и смелостью, чтобы собрать вместе различные виды и жанры искусства. Сейчас Цесисский Фестиваль искусства является яркой визитной карточкой города.

Одним из важнейших краеугольных камней культурного туризма в Цесисе является восстановленный и реконструированный "Видземский концертный зал" ("Vidzemes koncertzāle"). Независимо от времени года в многофункциональном культурном центре ждут поклонников различных видов искусств.

Что еще следует посмотреть в Цесисе? Парк замка и кораблик "Kārlis" * природная тропа Цирулиши * Детский научный центр Z(in)oo * Центр всемирного латышского искусства * Центр активного отдыха "Karjers"

Что следует посетить в окрестностях Цесиса? * Археологический парк Арайши * Звартский утес * Унгурмуйжа * Скалы Эрглю * Подземные озера Вейини * Крестьянский базарчик в "Zirgu pasts" в Страупе * Скала Личу-Ланьгю * Раунский Стабурагс

Расстояние? 90 км от Риги. Можно добраться и общественным транспортом (автобус, поезд).

Семейный билет в Средневековый замок (можно посетить также Новый замок, Выставочный дом и подняться на башню Ладемахера) стоит 12 EUR

http://turisms.cesis.lv/