Так же, как и в Латвии, летом у наших северных соседей полно мероприятий. Этим летом в окрестностях их крупнейшего, Чудского озера будет происходить много интересного для гостей любого возраста.

Фестиваль Seto Folk

16-18 июня

Населяющая юго-восточный уголок Эстонии народность сету очень гордится своей культурой. Уже в третий раз в Вярска пройдет фольклорный фестиваль, который в созвучии с природой будет пробуждать чувства и вдохновлять.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/ru/фестиваль-народной-музыки-seto-folk-навстречу-лесу

Чудской озерный фестиваль

6 – 15 июля

Знаменательное событие июля - II Чудской озерный фестиваль, символ которого, традиционная чудская баржа, в сопровождении флота каждый день будет заходить в один из озерных портов. В местах остановок состоятся концерты, катания желающих на паруснике и мастерские, знакомящие с культурным наследием и природой Чудского озера и традиционной эстонской музыкой. Цель мероприятия — показать озеро с гораздо более занимательной стороны, чем обычно.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/en/ii-lake-peipus-festival-2017

День рыбаков Варнья

15 июля

Говоря о Чудском озере, нельзя не рассказать о рыбе. На протяжении столетий она не сходит со столов как прибрежных, так и тех, кто живет далеко от озера. Одна из самых знаменательных дат региона, День рыбаков, опять приходится на середину июля и предлагает посетителям возможность поучаствовать в местных традициях.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/en/varnja-anglers-day-2017

День открытых хуторов

23 июля

По всей Эстонии, в том числе в районе Чудского озера, уже третий год открывают свои двери хутора, где можно отведать настоящей хуторской пищи, посмотреть на мощную сельскохозяйственную технику или же поближе познакомиться с житьем-бытьем коз и других животных.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/ru/день-открытых-хуторов-в-эстонии

Концерт Тулеторни

28-29 июля

Маяк Раннапунгерья в Каукси уже в восьмой раз примет у себя Концерт Тулеторни, где можно будет послушать красивые мелодии на лоне природы. На двухдневном мероприятии выступят многие известные местные артисты.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/en/lighthouse-concert-2017

День Королевства Сету

5 августа

Раз в год сету выбирают себе наместника короля Пеко, или ülemsootska, и все это означает большие торжества, на которые приглашаются все заинтересованные. Приходите и посмотрите, из какого же все-таки теста сделан этот приграничный народ!

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/ru/день-сетуского-королевства-2017

Яблочный спас

19 августа

19 августа Информационный центр для посетителей Причудья приглашает на проходящее в Колкья мероприятие по празднованию Яблочного спаса. В программе – ярмарка лука и рукоделий, различные мастер-классы и много концертов.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/en/apple-day-2017

Праздник Sibulatee saunafEST

19 августа

На протяжении столетий баня занимала в жизни эстонцев важное место, и бани – как классические, так и современные – найдутся по всей стране. В Варнья традиции отмечают по-своему: участникам выдают карту и отправляют их на поиски лучших бань Луковой дороги. Тем, кто достиг цели, придется не просто поддать пару, а еще и решить поставленную хозяевами задачу. В заключение вечера лучшие участники получат также почетные призы!

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/en/onion-road-saunafest-1

Рыбно-луковая ярмарка Калласте

26 августа

Откуда эстонцам брать запасы на зиму, если не из кладовой под названием «Луковая дорога»! В конце августа в Калласте пройдет ежегодная ярмарка, на которой покупателей ожидают венки из лука, дары местных лесов и лучшая рыба Чудского озера.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/lv/kallastes-zivju-un-sīpolu-gadatirgus-201

День буфетов Луковой дороги

16 сентября

В последние годы большим почетом среди жителей Эстонии стала пользоваться традиция домашних кафе. Не остались без них и Чудское озеро с Луковой дорогой. В середине сентября откроют ворота и двери славные дома местных жителей, где на пробу будут выставлены передающиеся из поколения в поколение лучшие рецепты.

Дополнительная информация: www.visitestonia.com/en/buffet-day-on-onion-road-2017