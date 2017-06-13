Если во время своих летних путешествий вы окажетесь в окрестностях Чудского озера, хорошие места для ночлега не придется долго искать. Причем во многих из них есть и чем подкрепиться. Мы решили облегчить вам выбор, познакомив с некоторыми из них.

Таких грандиозных замков, как Алатскиви, в Эстонии мало. В здании, построенном по образцу шотландского замка Балморал, гостей ожидают четыре комнаты, самая роскошная из них – с расположенной в собственной башне кроватью – создает ощущение настоящей сказки! Если вы уже прогулялись по окаймляющему замок прекрасному парку и берущей здесь начало походной тропе, можно подкрепиться в расположенном в здании ресторане a la carte, где подают блюда из эстонской, шотландской, а также некогда мызной кухни.





Неподалеку от замка Алатскиви находится выложенное из бутового камня здание Sepikoja (Кузница), где помимо гостевого дома расположены также трактир и салон красоты.

Хотя расположенная всего в трех километрах от берега мыза Кадрина и не так грандиозна, как мыза Алатскиви, она тем не менее вполне может удивить посетителей комфортом. Есть поблизости и запрудное озеро, где все желающие могут, закинув удочку, испытать свою рыбацкую удачу.

В подвале мызы расположилась также Lühikeste meeste kõrts ("Корчма коротышек"), в которой можно как следует подкрепиться после долгого дня, проведенного в исследовании окрестностей.

Один из самых уютных хостелов во всей Эстонии можно найти в Муствеэ, где на берегу Чудского озера расположен Kalameeste maja (Дом рыболовов). Здание объединяет в своем стиле новое со старым и позволяет полюбоваться восходом солнца прямо с веранды.

Если вы ищите ночлег в Сетумаа, то стоит обратить внимание на расположенный в живописном месте дом отдыха "Пяйкесеранна": окружающие его леса позволят вам спрятаться от городского шума, а на берегу озера можно приготовить ужин самому или предварительно заказать перед посещением.

Те, кто хочет подольше подольше задержаться на Луковой дороге (Сибулатеэ), могут остановиться в туристической деревне, расположившейся на расстоянии короткой прогулки от Чудского озера, где можно поставить палатку или переночевать в домиках для отдыха. Радушные хозяева встречают всех приезжающих широкой улыбкой.

В одном интересном здании, служившем поначалу школой, а затем погранзаставой, расположен гостевой дом, из всех комнат которого, обставленных старинными предметами интерьера, открывается вид на озеро. При гостевом доме работает также антикварный развал, где можно найти старинные вещи и антиквариат. Есть в деревне Нина и маяк, который обязательно стоит посетить.

Рядом с одной из красивейших мыз Южной Эстонии, в бывшем здании винокурни разместился гостевой дом, комнаты которого, названные в честь местных виноделов, предлагают гостям возможность провести ночь в обстановке, соответствующей стилю эпохи.

Туристический хутор в центре Сетумаа предлагает не только крышу над головой, но и здоровую пищу из местного сада пряных трав, с салатных грядок и из близлежащего леса. Время можно провести в бане по-черному, на спортивно-игровых площадках, а также купаясь в пруду.