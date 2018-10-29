Неизменная классика зимних путешествий – направления, которые никогда не разочаруют

Когда осень отступает перед зимой, вечера становятся все длиннее, а воздух прохладнее, так и хочется завернуться в теплый плед и предаться воспоминаниям о летней беспечности. Пора планировать новое путешествие! Сбежать от латвийской зимы и наслаждаться теплыми летними лучами солнца или найти горную вершину, чтобы по полной прочувствовать адреналин зимних видов спорта? Туроператор и эксперт по путешествиям Novatours рекомендует лучшие направления зимних путешествий.

Лето в Египте

Исторически Египет был словно магическими воротами между восточными и западными культурами. Здесь веками сливались культуры, традиции, вкусы и богатства народных ремесел. Сегодня Египет не изменился, и именно поэтому здесь царит уникальный шарм. Но Египет на этом не заканчивается. Туристов со всего мира страна манит своей грандиозной архитектурой, прекрасными пляжами, приключениями в пустыне, а также превосходной кухней и яркими городами.

О Египте следует знать:

В Египет лучше отправляться с октября по апрель, когда там не слишком жарко.

Особенно гостеприимными городами солнечного Египта являются Хургада и Шарм эль Шейх, где туристов ждет большой выбор курортов, гостиниц, ресторанов и развлечений. Оба города расположены на побережье Красного моря, поэтому здесь вы найдете прекрасные пляжи и множество водных развлечений, а также блюда с дарами моря.

Подводный мир Красного моря считают одним из самых красивых и впечатляющих в мире. Когда вы ныряете под воду, вашему взору предстают коралловые рифы со множеством рыб и других морских обитателей, поэтому нырять здесь особенно интересно.

Также здесь очень любят различные водные развлечение и разнообразный отдых – рестораны, кафе, рынки, магазины, экскурсии в пустыню или на пирамиды и многое другое.

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Лето на Канарских островах

Каждый остров имеет особый шарм изоляции. Так и кажется, что там жизнь проходит в своеобразном, присущем только этому острову ритме. Принадлежащие Испании Канарские острова находятся вблизи экватора, что делает их замечательным оазисом для зимних путешествий. Сосновые леса, горы, вулканы, виноградники, пляжи со светлым и темным песком, всевозможные водные развлечения и неописуемо вкусная еда – все это вы найдете на любом из Канарских островов, каждый из которых имеет свою собственную яркую личность.

О Канарских островах следует знать:

Самый большой из Канарских островов, Тенерифе, славится третьим по высоте вулканом в мире под названием Тейде, который условно разделяет остров на три части. Здесь любителей природы ждет яркая разнообразность, а поклонников активного отдыха – различные маршруты для походов, водные и подводные виды спорта, а также пляжи с белым или вулканическим песком для отдыха.

Еще одним заманчивым островом является Лансароте, на котором ландшафт напоминает поверхность Луны. Здесь находится примерно 360 вулканических вершин, придающих окружающей природе невероятные цвета. Пляжи Лансароте ценятся особенно высоко. На острове туристов ждет более 100 пляжей. Этот необычный остров более ветреный по сравнению с другими Канарскими островами, поэтому он особенно подойдет любителям водных видов спорта и больших волн.

Несмотря на то, что Канарские острова называют местом обитания вечной весны, лучше всего сюда отправляться в период с октября по апрель, чтобы сократить латвийскую зиму.

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Зима в горах Италии, Франции или Андорры

У тех, кто испытывает приятное волнение при виде первого снега, нет вопросов о том, почему следует отправляться в горы Италии, Франции или Андорры именно зимой. Все три страны гордятся высокими, впечатляющими горами и превосходными лыжными курортами.

О горнолыжных курортах следует знать:

Поездка на горнолыжный курорт Франции гарантирует одновременно и спорт, и отдых, ведь именно французы придумали известное каждому любителю лыжных видов спорта выражение Apres Ski или "после лыж". Красота французских Альп очаровывает и удивляет даже самых бывалых путешественников.

Италия считается классикой снежных зим. Как и во всей Италии, на горнолыжных курортах царит свободная атмосфера, легкость и большой выбор развлечений. Здесь прекрасно отдохнут как энтузиасты горнолыжного спорта, так и семьи с детьми, а также те, кто просто желает насладиться завораживающим величием снежных гор.

Современные зимние курорты Андорры с нетерпением ждут любителей зимнего отдыха. Ледяное сердце Пиреней – Андорра, удивит не только развитой горнолыжной инфраструктурой, но и уютными ресторанами, кафе и магазинами.

Для отдыха на лыжах лучше всего подойдут январь, февраль и март.

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