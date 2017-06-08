Чудское озеро для эстонцев – своего рода символ. Еще герой национального эпоса Калевипоэг носил через него доски. В наше время этого больше не делают, однако здесь есть на что посмотреть и сегодня, берега этого огромного озера вмещают много того, чего с первого взгляда можно не заметить.

Каукси



Один из самых знаменитых пляжей Эстонии находится вовсе не на северном или западном побережье Балтийского моря, а неподалеку от северного берега Чудского озера. Песчаный пляж, берущий начало в Каукси, почти не прерываясь тянется до самой Васкнарвы, то есть является одним из самых протяженных в стране. Теплая, чистая вода — альтернатива соленой морской воде — ежегодно привлекает сюда множество местных жителей.

В Каукси расположен построенный еще в 1930-е годы маяк Раннапунгерья, с которого открывается живописный вид на озеро. Красивейшие мелодии раздаются здесь каждое лето во время традиционного концерта Тулеторни, который в этом году будет проходить 28 и 29 июля.

Неподалеку также есть палаточные лагеря, походные тропы и природный центр. А на расстоянии 10 минут езды на автомобиле находится уникальный мост. Конечно, у северных соседей таких множество, но отличие моста Яруска состоит в том, что он является крытым. Деревянный мост Яруска построен в 2013 году, его длина — немногим более 26 метров.

Сибулатеэ



Проходящая по западному берегу озера Сибулатеэ (Луковая дорога) более разнообразна, чем можно предположить. Переселившиеся сюда в 17 веке из России старообрядцы по-прежнему живут согласно своим обычаям и традициям и любезно знакомят с ними других.

Разбросанные между Варнья и Калласте многочисленные деревни-улицы очаровывают с первого взгляда и свидетельствуют о богатой истории. Путешествуя по региону, нельзя не попробовать местные пирожки с луком и не купить вдобавок к золотистому луку еще и выловленную местными жителями рыбу.

Пийриссаар



На стыке Чудского и Теплого (Ляммиярв) озер расположен остров Пийриссаар. Согласно подсчетам, на острове, населенном преимущественно старообрядцами, зимой проживает 30-40 человек, зато летом это количество возрастает до 300. Помимо домов местных жителей, здесь расположена и характерная для старообрядцев молельня, правда, православная церковь и три кладбища уже закрылись навечно.

В теплое время года на Пийриссаар можно добраться на отправляющемся из гавани Лааксааре со среды по воскресенье пароме, который доставит в место назначения за 45 минут. Островок столь мал, что стоит оставить автомобиль на материке и открыть его для себя во ходе однодневного пешего путешествия. Обязательно стоит прихватить с собой корзину для пикников – магазина на острове нет.

Алатскиви



Несмотря на небольшие размеры, здесь есть все: магазин рукоделий, антикварная лавка, множество мест общественного питания, гостевой дом и... самый роскошный замок в Эстонии. Младший брат шотландского замка Балморал находится именно в Алатскиви. В удивительном по красоте здании мызы, построенном в 19 столетии, сейчас размещаются ресторан, информационный центр для посетителей, мастерские рукоделий, природный центр, а также отель.

Сетумаа

В юго-восточном уголке Эстонии находится земля сету – Сетумаа, которая издавна простирается до расположенного по другую сторону границы с Россией Псковского озера. Хотя государственные границы на протяжении прошедших веков многократно менялись, это не уменьшило чувства сплоченности среди относящихся к финно-угорской этнической группе сету. На сегодняшний день численность сету в Эстонии и России оценивается в 10 000 человек, с гордостью говорящих на собственном языке.

Важнейшее для сету событие – летний День Королевства Сету, когда все вместе поют и танцуют, вместе готовят пищу и избирают на год заступника сету, или ülemsootska, который одновременно является и наместником на земле их короля Пеко. Мероприятие, принять участие в котором может принять каждый, в этом году пройдет 5 августа в Лухамаа.

Вооремаа



Если по дороге из Тарту в Муствеэ сделать небольшой крюк, то вы попадете в Вооремаа. Живописные долины и озера, тесно прижавшиеся друг к другу – результат последнего континентального оледенения. Вооремаа – это еще и место зарождения и распространения сказаний, которые позднее вошли в эстонский национальный эпос "Калевипоэг".

Если вы находитесь в регионе, то стоит посетить зоопарк Элиствере, где можно увидеть обитателей лесов в максимально приближенной к естественной для них среде обитания. Там посетителей ожидают не только живущие в Эстонии медведи, рыси и лоси, но и экзотические северные олени и бизоны.