В восточной части Эстонии, по побережью Чудского озера вьется Луковая дорога (также известная как Луковый путь, или Сибулатеэ), соединяющая русскоязычных старообрядцев, эстоноязычных хуторян и остзейскую мызную культуру.

Попадая на западный берег Чудского озера, одного из крупнейших озер в Европе, вы оказываетесь в самом центре другой культуры. В 17-м веке здесь появились прибывшие из России старообрядцы, которые подружились с местными коренными жителями и привезли с собой лук. За столетие лук распространился по всей остальной Эстонии. Сибулатеэ и регион Причудья объявлены Регионом эстонской еды этого года.

Велосипедная прогулка или поездка на автомобиле

Если ехать с юга, начальным пунктом Луковой дороги можно считать деревню Варнья, расположенную в устье реки Эмайыги, а конечным – Калласте, один из самых маленьких городов Эстонии. Бесспорными "звездами" маршрута, протянувшегося более чем на 20 километров, являются деревни-улицы, в которых с первого взгляда на разноцветные дома старообрядцев, выстроившиеся длинной чередой бок о бок, понятно, что речь идет о самобытной культуре, которая на протяжении многих лет мало поддавалась внешнему влиянию.

Тем, кто интересуется жизнью старообрядцев и хочет больше узнать об их обычаях, стоит остановиться в Гостевом центре Причудья, расположенном в поселке Колкья (как здесь говорят, в Кольках). Здесь можно познакомиться с традиционным жизненным укладом русских старообрядцев и их культурой рукоделия.

Прямо из сада, озера и леса – на обеденный стол!

Проезжая по Луковой дороге, нельзя не заметить висящих вдоль оград гроздья луковиц и вяленой рыбы, которые отражают особенности регионального рациона во всей красе. А он настолько разнообразен и свеж, что эстонцы часто называют западное побережье своего крупнейшего озера "шафрейкой" (т. е. кладовой) страны. В настоящее время многие ездят туда пополнять запасы на год, поскольку, как утверждается, никакой магазинный лук не сравнится с причудским. Если вам захочется его отведать самим, стоит лишь остановить автомобиль или велосипед у одного из многих прилавков, расположенных вдоль главной улицы, и приобрести товар у дружелюбного местного жителя.

Помимо лука и рыбы, в чести также огурцы, особые местные пирожки и многочисленные дары леса. Хорошим место, чтобы познакомиться с местной едой, считается трактир Sepikoja, расположенный в поселке Алатскиви, здесь можно и заночевать. Недалеко находится и другое место, где можно отведать местных яств – корчма Kivi. Сырье корчма закупает у местных хуторян, а рецепты разрабатывает сама.

По-настоящему местную пищу можно попробовать и на расположенном в Кольках хуторе Kostja Sibulatalu, хозяин которого готовит знаменитые местные пирожки. Тем, кто проголодался, стоит все же запланировать визит заблаговременно, поскольку луковый хутор открывается только по предварительному заказу. Здесь же стоит отметить один момент, связанный с местной культурой чаепития – если на стол подается чай, то кусочек сахара принято класть за щеку, а не в чашку. Те же, у кого есть чуть больше времени, также могут поучиться вместе с хозяином плетению настоящих причудских сеток для лука.

Сказочная мыза Алатскиви

Контрастируя со скромными старообрядцами, в регионе Сибулатеэ жили и остзейские немцы-владельцы мыз. Выполненное в неоготическом стиле здание мызы 19-го века, расположенное в Алатскиви, в долине реки - одно из красивейших в Эстонии. В этом здании, построенном по образцу королевской резиденции, расположенной в Шотландии, в настоящее время расположены ресторан, гостевой центр, мастерские для рукоделья, природный центр и отель. Последний отличается тем, что ночевать можно и в однокомнатном свите, построенном в башне замка.

Яркие мероприятия

Как и у наших северных соседей, летом на Луковой дороге проходит множество различных мероприятиями. В этом году с 6 по 15 июля состоится Фестиваль Чудского озера, который объединит порты озера. 9 июля в центре внимания фестиваля будет порт Калласте, а 10 июля – порт Колкья.

В конце лета, когда созреет местный лук, состоится традиционная Рыбно-луковая ярмарка в Калласте, где занятие по душе найдет и стар и млад. Много вкусностей можно увидеть и попробовать в ходе шумного Дня буфетов (т. е. шведских столов) на Сибулатеэ 26 августа. Именно в этот день для гостей открываются многие дворы и появляется множество импровизированных домашних кафе, где готовят угощения из лучших рецептов, передаваемых из поколения в поколение.

Любители активных мероприятий могут поучаствовать как в Чемпионате Эстонии по ловле комаров, который состоится 17 июня, так и в банном фестивале Луковой дороги saunafEST 19 августа, который организован как игра с элементами ориентирования.

Так что, когда вы будете составлять свои планы на отпуск, обратите внимание на Сибулатеэ. Это регион, который хоть и невелик по своей площади, но разнообразен.