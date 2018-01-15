По следам победителя конкурса: Даугавпилс, который славится мощной крепостью и своим искусством

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По следам победителя конкурса: Даугавпилс, который славится мощной крепостью и своим искусством
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Сомнения скептиков в том, будет ли велик интерес со стороны туристов к Даугавпилсской крепости после ее масштабной реставрации, оказались напрасными. Второй по величине в Латвии город Даугавпилс за короткий отрезок времени сумел занять важное место на туристической карте страны.

Главным объектом осмотра является впечатляющая Даугавпилсская крепость, построенная в далекие времена царской России при подготовке к защите от нападения войск Наполеона. Это выдающееся фортификационное сооружение общей площадью 150 гектаров является единственным в Восточной Европе сохранившимся почти без изменений образцом крепости первой половины 19-го века. Часть крепости еще ждет реставрации, но многое уже сделано и восстановленные помещения стали привлекательным местом посещения для исследователей истории, военного наследия и даже... жизни летучих мышей.

Одно из восстановленных зданий Даугавпилсской крепости - созданный в бывшем артиллерийском арсенале "Даугавпилсский центр искусства Марка Ротко", который уже несколько лет тесно связывает Даугавпилс с именем легендарного всемирно известного художника-абстракциониста Марка Ротко.

Марк Ротко (настоящая фамилия Роткович) родился и провел детские годы в Даугавпилсе, а позднее переехал в США. Там по-прежнему живут дети знаменитого художника, которые поддержали амбициозный замысел Даугавпилса - дать возможность зрителям познакомиться с оригинальными работами Марка Ротко. Такой возможности нет больше нигде в Восточной Европе.

В просторных помещениях арт-центра Марка Ротко регулярно проводятся выставки и других мастеров, как ближних, так и дальних, делая Даугавпилс своеобразной цитаделью искусства.

http://www.latvia.travel/lv

Что еще надо осмотреть в Даугавпилсе? Холм Базницкалнс (Церковная гора) * Дом единства, который является также зданием, в котором расположены Государственный Даугавпилсский театр и Музей шмаковки

Что следует посетить в окрестностях Даугавпилса? Излучины Даугавы, озеро Стропу с пляжем, над которым развевается синий флаг, и парк приключений "Tarzāns"

Расстояние? 220 км от Риги, можно добраться и общественным транспортом (поезд, автобус)

Семейный билет в Центр искусств Марка Ротко стоит 14 EUR, единый семейный билет для посещения Центра искусств Марка Ротко и детского научного центра "ZINOO" стоит 25 EUR

www.visitdaugavpils.lv

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