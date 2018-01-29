По следам победителя конкурса: Город роз Тукукмс

Тукумс - это место, где со слов самих тукумчан, спокойствие маленького города сочетается с динамичным ритмом современной жизни.

На площади Бривибас в центре города в течение 600 лет был рынок, на который из ближних и дальних окрестностей съезжались крестьяне, рыбаки и местные ремесленники. Сейчас площадь Бривибас украшают пышные цветочные клумбы и фонтан, символически свидетельствуя о том, что Тукумс действительно является городом роз.

Клумбы королев цветов видны по всему городу, что позволило создать особый "Маршрут роз в Тукумсе". Тукумс каждый второй год организует Праздник роз, а кафе и бары приглашают посетителей попробовать особый Тукумский Розовый коктейль.

О том, что Тукумс издревле был в особых отношениях с красотой природы, можно убедиться и в Тукумском художественном музее, который был основан 80 лет тому назад и был первым художественным музеем в провинции Латвии. В нем можно осмотреть выдающуюся коллекцию работ латышского искусства первой половины 20-го века, в том числе - яркие пейзажи города Тукумса. Интересно, что фрагменты этих картин также можно увидеть на улочках старого города - Вецтукумса.

Старая часть города Тукумса обрела свою планировку в период времени с 14 до 18 века, а в 19 веке и в начале 20 века возник визуальный образ его исторического центра, который характерен и для сегодняшнего города. В Старой части города можно встретить множество старинных, мало перестроенных, построенных в виде срубов хозяйственных и жилых зданий, которые нередко украшают роскошные двери, изготовленные местными столярами и кузнецами.

И сейчас в Тукумсе и его окрестностях проживает много мастеров разных ремесел, которые свои навыки демонстрируют и гостям.

Что еще надо осмотреть в Тукумсе? * Смотровая башня Тукумской лютеранской церкви Св.Троицы * Музей истории города Тукумса в построенной в 18-м веке башне замка * Художественная галерея "Durvis"

http://www.latvia.travel/lv

Что следует посетить в окрестностях Тукумса? * Дурбский замок * Музей Пастариня * Яунмокский замок * Музей сказок в Джуксте * Сад с коллекцией роз "Rozītes"

Расстояние? Неполные 70 км. Можно добраться и общественным транспортом (поезд, автобус)

Семейный билет в Дурбский замок – 5 EUR в Музей Пастариня – вход бесплатный, гид в Яунмокском замке – 5, Музей сказок в Джуксте – 3 EUR

www.visittukums.lv